Ljungberg Kritik Lisandro Martinez, Manchester United Kekalahan 2-0 dari Chelsea

Freddie Ljungberg mengecam Lisandro Martinez karena kartu merah yang menyebabkan Manchester United kalah 2-0 dari Chelsea, menambah tekanan pada Michael Carrick.

Mantan winger Arsenal Freddie Ljungberg mengecam keras tindakan bek Manchester United, Lisandro Martinez, setelah pemain tersebut mendapat kartu merah. Kejadian ini terjadi saat Manchester United mengalami kekalahan telak 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge, London. Insiden tersebut menjadi sorotan utama karena memperburuk performa buruk tim yang sedang berada di bawah tekanan.

Performa Buruk Manchester United

Kekalahan ini memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan Manchester United menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi. Hasil ini menambah beban berat bagi manajer Michael Carrick yang tengah menghadapi skeptisisme tinggi dari publik. Morgan Rogers membuka keunggulan bagi tim asuhan Xabi Alonso pada awal babak kedua pertandingan.

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Tak lama kemudian, Martinez menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat. Tindakan ceroboh tersebut membuat timnya bermain dengan hanya sepuluh orang sekaligus menghadiahkan penalti kepada lawan. Cole Palmer mengeksekusi penalti itu dengan tenang untuk memastikan tiga poin penuh bagi Chelsea.

Kritik Kasar Ljungberg

Ljungberg menyatakan bahwa ia merasa agak mual ketika menyaksikan tindakan tersebut di layar. Ia menilai sang bek sedang mengabaikan tanggung jawabnya pada momen krusial bagi klub. Mantan pemain Arsenal tersebut juga mengaku sudah sering melihat Martinez melakukan hal bodoh seperti ini.

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Menurut Ljungberg, tindakan Martinez tidak mengutamakan tim dan mengecewakan para pemain lain. Ia menilai kritikus media salah sasaran karena menargetkan manajer. Ljungberg menyatakan simpati besar kepada Carrick dan认为 para pemain yang tidak menjalankan tugas mereka.

Tekanan Pada Carrick

Sebelum akhir pekan, banyak laporan menyebut Carrick akan diberi waktu untuk membalikkan keadaan musim ini. Namun, buruknya penampilan United di London memunculkan kembali pertanyaan tentang kemampuannya memotivasi para pemain. Kemenangan Chelsea membawa mereka naik ke posisi keempat klasemen Liga Primer Inggris.

Sementara itu, Manchester United masih terpuruk di dekat dasar klasemen. Mereka hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol yang lebih baik. Carrick kini harus mencari cara untuk membangkitkan skuad yang kekurangan pemain.

Pertandingan Penting Menjelang Akhir

Manchester United akan berusaha keras mengakhiri keterpurukan saat kembali berlaga di Liga Champions pada Selasa. Mereka akan menjamu Roma di Old Trafford, yang memberi mereka kesempatan untuk mengalihkan perhatian dari mimpi buruk di kompetisi domestik.

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Hasil positif di Eropa bisa menjadi pemicu penting untuk memulihkan kepercayaan diri skuad. Setelah menjalani pertandingan di Eropa, perhatian mereka akan segera kembali tertuju ke Liga Primer Inggris. United menghadapi ujian berat lainnya saat menjamu Aston Villa.

Kemenangan sangat dibutuhkan untuk menjauh dari zona degradasi di Liga Primer. Situasi saat ini menuntut kerja keras ekstra dari seluruh anggota tim untuk mengubah nasib mereka.