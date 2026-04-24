Liverpool Waspada: Real Madrid Mengincar Dominik Szoboszlai

Liverpool menghadapi tantangan mempertahankan gelandang andalan mereka, Dominik Szoboszlai, setelah minat dari Real Madrid muncul menyusul komentar pelatih timnas Hungaria mengenai impian sang pemain untuk bermain di Spanyol. Klub harus segera bertindak untuk mengamankan masa depannya.

Liverpool menghadapi potensi masalah kontrak dengan gelandang serang andalan mereka, Dominik Szoboszlai , seiring meningkatnya minat dari raksasa Spanyol, Real Madrid . Meskipun Szoboszlai telah menjadi pemain kunci dalam skema permainan The Reds sejak bergabung dari RB Leipzig dengan biaya transfer yang signifikan, komentar terbaru dari pelatih tim nasional Hungaria, Marco Rossi, mengenai impian sang pemain untuk bermain di Madrid telah memicu kekhawatiran di kalangan manajemen Anfield.

Szoboszlai telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak kedatangannya, mencetak 12 gol dan memberikan 9 assist dalam 48 penampilannya musim ini. Kontraknya saat ini baru akan berakhir pada Juni 2028, namun memasuki tahun-tahun terakhir kontraknya, khususnya ketika tersisa kurang dari dua tahun, seringkali menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Gary McAllister, mantan gelandang Liverpool yang sukses, mendesak manajemen klub untuk segera bertindak dan menawarkan perpanjangan kontrak kepada Szoboszlai.

McAllister menekankan pentingnya menghargai kontribusi signifikan pemain Hungaria tersebut, baik dalam hal mencetak gol maupun kemampuannya secara keseluruhan. Ia memperingatkan bahwa Liverpool tidak boleh membiarkan pemain sekaliber Szoboszlai memasuki fase akhir kontraknya tanpa ada kepastian mengenai masa depannya. McAllister menyoroti ketangguhan fisik Szoboszlai, kemampuannya dalam situasi bola mati, dan etos kerjanya yang luar biasa sebagai alasan mengapa ia dengan cepat menjadi favorit para penggemar.

Ia menyatakan bahwa alarm seharusnya sudah berbunyi di Liverpool ketika masa kontrak Szoboszlai tinggal kurang dari dua tahun. Selain itu, McAllister memuji kemampuan Szoboszlai dalam situasi bola mati, menyebut tendangan bebasnya yang memukau dan kontribusinya dalam menciptakan gol. Ia juga menekankan bahwa Szoboszlai adalah seorang atlet yang luar biasa, mampu menutupi area lapangan yang luas dan selalu memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

Lebih dari sekadar kemampuan teknisnya, Szoboszlai juga menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat, yang membuatnya dipandang sebagai penerus alami peran kapten yang saat ini diemban oleh Virgil van Dijk. Pengalamannya sebagai kapten tim nasional Hungaria, ditambah dengan gaya bermainnya yang penuh dedikasi dan kepemimpinan melalui tindakan, telah membuat para pemain senior di ruang ganti Anfield terkesan. McAllister menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan Szoboszlai berbeda dengan Van Dijk, yang lebih tenang dan kokoh di lini belakang.

Namun, ia meyakini bahwa etos kerja dan dedikasi Szoboszlai dapat menginspirasi rekan-rekannya dan menjadikannya seorang kapten yang efektif. Pernyataan Marco Rossi mengenai impian Szoboszlai untuk bermain di Madrid telah semakin memperumit situasi. Meskipun Rossi mengakui bahwa Szoboszlai kemungkinan besar akan tetap bertahan di Liverpool, komentarnya telah menarik perhatian Real Madrid dan meningkatkan kemungkinan klub Spanyol tersebut mengajukan tawaran di masa depan.

Liverpool kini menghadapi musim panas yang krusial, di mana mereka harus menyeimbangkan keinginan untuk mempertahankan pemain bintang mereka dengan ambisi karier jangka panjang Szoboszlai di Spanyol. Keputusan yang diambil oleh Liverpool akan sangat menentukan masa depan klub dan kemampuan mereka untuk bersaing di level tertinggi





