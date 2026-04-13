Liverpool vs PSG: Pertarungan Sengit di Anfield untuk Tiket Semifinal Liga Champions

Liverpool harus bangkit dari kekalahan di leg pertama dan mengalahkan Paris Saint-Germain di Anfield untuk mencapai semifinal Liga Champions. PSG memegang keunggulan setelah menang 2-0 di Paris. Atmosfer Anfield menjadi kunci bagi Liverpool.

Dominik Szoboszlai dari Liverpool (kiri) dan Achraf Hakimi dari PSG berebut bola selama pertandingan sepak bola leg pertama perempat final Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan Liverpool di Paris, Rabu, 8 April 2026. (Sumber: AP Photo/Thibault Camus)

Gol pembuka lahir melalui tembakan yang berbelok arah dari Désiré Doué, sebelum Khvicha Kvaratskhelia mencetak gol spektakuler untuk menggandakan keunggulan. Pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool di Paris menyajikan drama intens dengan PSG unggul 2-0. Liverpool, yang dilatih oleh Arne Slot, kini menghadapi tantangan berat di leg kedua. Mereka harus membalikkan keadaan di kandang sendiri, Anfield, untuk menjaga asa melaju ke babak semifinal.

Misi ini tidaklah mudah, mengingat kualitas PSG dan rekor mereka di kompetisi Eropa. Tim asuhan Luis Enrique datang ke Anfield dengan kepercayaan diri tinggi, didukung oleh keunggulan agregat dan pengalaman mereka di fase gugur. Pertandingan ini menjanjikan pertarungan sengit antara dua tim elite Eropa, dengan kedua belah pihak bertekad untuk mencapai babak selanjutnya. Suporter Liverpool memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan moral dan semangat juang kepada tim kesayangan mereka.

Atmosfer Anfield yang terkenal akan menjadi senjata tambahan bagi Liverpool, memberikan dorongan energi yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan. Liverpool akan mengandalkan dukungan penuh dari publik Anfield. Atmosfer di stadion ini dikenal mampu memberikan dampak signifikan dalam laga-laga besar Eropa. Slot berharap energi dari para suporter bisa menjadi katalis kebangkitan timnya.

Sejarah mencatat sejumlah comeback dramatis di kandang sendiri, termasuk saat menghadapi tim-tim elite. Para pemain Liverpool diharapkan mampu memanfaatkan dukungan ini untuk menampilkan performa terbaik mereka. Kemenangan dengan selisih minimal dua gol akan membawa Liverpool ke perpanjangan waktu, sementara kemenangan dengan selisih lebih dari dua gol akan langsung mengamankan tiket ke semifinal.

Namun, tugas itu tidak akan mudah. PSG, di sisi lain, datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim besutan Luis Enrique berada di posisi yang menguntungkan setelah mengamankan kemenangan dua gol tanpa balas pada leg pertama. PSG tercatat selalu keluar sebagai pemenang dalam dua pertemuan sebelumnya di fase gugur, termasuk musim lalu saat bangkit di Anfield sebelum akhirnya melaju dan menjadi juara.

PSG juga mampu memenangi enam dari delapan laga terakhir mereka di fase ini, meski belum berhasil melangkah lebih jauh sejak mencapai final musim 2021/2022. Pertandingan leg kedua di Anfield akan menjadi ujian berat bagi Liverpool, sementara PSG berupaya mempertahankan keunggulan mereka dan memastikan tempat di semifinal.

Pertandingan antara Liverpool dan PSG adalah bentrokan dua kekuatan sepak bola Eropa. PSG, dengan keunggulan agregat, datang dengan persiapan matang untuk menghadapi tekanan dari Liverpool di kandang mereka. Sementara itu, Liverpool, yang dilatih oleh Arne Slot, bertekad untuk memanfaatkan dukungan penuh dari suporter setia mereka di Anfield.

Kemenangan di leg pertama memberikan keuntungan besar bagi PSG, namun mereka harus tetap waspada terhadap potensi kebangkitan Liverpool. Sejarah pertemuan kedua tim di fase gugur menunjukkan bahwa PSG memiliki catatan positif, tetapi Liverpool memiliki sejarah comeback yang mengesankan di kandang sendiri. Pertandingan ini akan menjadi ujian mental dan fisik bagi kedua tim.

Liverpool perlu menunjukkan ketajaman serangan dan pertahanan yang solid untuk menembus pertahanan PSG. Sementara itu, PSG akan berupaya menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan untuk mengamankan keunggulan mereka. Para pemain kunci dari kedua tim akan menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Khvicha Kvaratskhelia dari PSG, dengan gol spektakulernya di leg pertama, akan menjadi ancaman bagi pertahanan Liverpool. Dominik Szoboszlai dari Liverpool, bersama dengan pemain lainnya, akan berusaha keras untuk menciptakan peluang gol dan membalikkan keadaan. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi tontonan yang menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cara Liverpool Comeback Lawan PSG: Kembali ke DNA Jurgen KloppVirgil van Dijk mendesak Liverpool tampil habis-habisan saat menjamu PSG di Anfield di Liga Champions usai hasil buruk di leg pertama.

Read more »

Liverpool Kalahkan Fulham 2-0 di AnfieldLiverpool meraih kemenangan 2-0 atas Fulham dalam laga Premier League yang digelar di Anfield. Gol dari pemain muda Rio Ngumoha dan Mohamed Salah memastikan kemenangan The Reds. Fulham memberikan perlawanan sengit di babak kedua namun gagal mencetak gol.

Read more »

Liverpool kembali ke jalur kemenangan seusai tekuk Fulham 2-0Liverpool kembali ke jalur kemenangan seusai menekuk Fulham dengan skor 2-0 pada pekan 32 Liga Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Sabtu waktu ...

Read more »

Liverpool Kalahkan Fulham: Ngumoha Bersinar, Ukir Sejarah di AnfieldLiverpool meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Fulham di Anfield, Sabtu (11/4/2026). Rio Ngumoha, pemain muda berusia 17 tahun, menjadi bintang dengan gol pembuka yang bersejarah, memecahkan rekor sebagai pencetak gol termuda Liverpool di Anfield dalam Premier League. Kemenangan ini memperkuat posisi Liverpool dalam persaingan zona Liga Champions.

Read more »

Arne Slot Sebut Rio Ngumoha Siap Jadi Starter Saat Liverpool Bentrok PSG di Liga ChampionsPelatih Liverpool Arne Slot menyebut pemain mudanya, Rio Ngumoha, siap diturunkan sebagai starter pada leg kedua babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Anfield.

Read more »

Liverpool Butuh Lebih dari Atmosfer Anfield untuk Kalahkan PSGLiverpool membutuhkan efisiensi dan intensitas tinggi untuk membalikkan keadaan melawan Paris Saint-Germain di leg kedua perempat final Liga Champions. Meski Stadion Anfield memiliki sejarah magis, mereka harus tampil lebih baik daripada performa inkonsisten musim ini.

Read more »