Liverpool vs Crystal Palace: Misi Balas Dendam dan Perebutan Tiket Liga Champions

Liverpool akan menjamu Crystal Palace di Anfield pada Sabtu malam, 25 April 2026, dalam pertandingan Liga Inggris yang krusial. The Reds bertekad untuk membalas dendam atas tiga kekalahan sebelumnya dari Palace musim ini dan mengamankan posisi di Liga Champions. Kondisi Alisson Becker yang masih cedera menambah tantangan bagi tim asuhan Arne Slot.

Pertandingan penting akan tersaji di Stadion Anfield pada Sabtu malam, 25 April 2026, saat Liverpool menjamu Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris ( Premier League ). Kick-off dijadwalkan pukul 21.00 WIB.

Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa bagi The Reds, melainkan sebuah misi untuk membalas dendam dan mengamankan posisi di kompetisi bergengsi Liga Champions. Liverpool memiliki catatan kurang memuaskan melawan Palace musim ini, menelan tiga kekalahan di berbagai ajang, termasuk Community Shield, liga, dan Piala Liga. Kekalahan-kekalahan ini menjadi motivasi tambahan bagi tim asuhan Arne Slot untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.

Saat ini, Liverpool menempati posisi yang membutuhkan perjuangan ekstra untuk memastikan tiket ke Liga Champions, dengan mengoleksi 55 poin dari 33 pertandingan yang telah dimainkan. Persaingan di papan atas klasemen sangat ketat, dan setiap poin menjadi krusial. Di sisi lain, Crystal Palace datang ke Anfield dengan kepercayaan diri yang meningkat. Mereka menunjukkan performa yang konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir, hanya mengalami satu kekalahan dari delapan laga terakhir di semua kompetisi.

Catatan tandang Palace juga cukup mengesankan, belum pernah menelan kekalahan dalam empat kunjungan terakhir ke markas Liverpool. Namun, situasi musim ini berbeda. Palace telah menunjukkan kemampuan untuk memberikan tekanan dan meraih hasil positif bahkan melawan tim-tim besar. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah jadwal padat yang dihadapi Palace.

Mereka akan menghadapi Shakhtar Donetsk pada semifinal Conference League di tengah pekan, yang berpotensi mempengaruhi kondisi fisik dan mental para pemain. Meskipun demikian, Palace tetap menjadi lawan yang berbahaya dan tidak boleh diremehkan. Selain performa tim, Liverpool juga menghadapi kendala di sektor penjaga gawang. Kiper utama mereka, Alisson Becker, masih dalam proses pemulihan dari cedera yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya melawan Crystal Palace di Selhurst Park pada 5 Oktober 2024.

Arne Slot, manajer Liverpool, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Alisson.

'Giorgi pasti tidak akan tersedia untuk besok dan juga untuk beberapa minggu mendatang. Ali hampir kembali bermain, jadi mari kita lihat apakah besok terlalu cepat, ya atau tidak,' ujarnya dilansir dari laman klub. Dengan absennya Alisson dan Giorgi, Freddie Woodman dipastikan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Slot juga menekankan pentingnya memiliki kiper ketiga yang berpengalaman, seperti Woodman, yang tidak hanya memiliki kemampuan individu yang baik tetapi juga memiliki kepribadian yang positif dan disukai di ruang ganti.

Kehadiran Woodman memberikan rasa aman dan stabilitas di lini belakang Liverpool. Liverpool sendiri memiliki catatan yang menarik, mereka belum pernah kalah empat kali dari lawan yang sama dalam satu musim kompetisi. Catatan ini menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk mengamankan kemenangan dan menghentikan tren negatif melawan Crystal Palace. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik, dengan kedua tim berjuang keras untuk meraih poin penuh.

Para penggemar sepak bola di seluruh dunia menantikan aksi para pemain di lapangan dan berharap dapat menyaksikan pertandingan yang menghibur dan berkualitas tinggi





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Crystal Palace Liga Inggris Premier League Alisson Becker Arne Slot Anfield Liga Champions

United States Latest News, United States Headlines

