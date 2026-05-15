Liverpool vs Aston Villa: Premier League Showdown For Champions League Place

Liverpool dan Aston Villa bersaing sengsib untuk bertanding di Liga Champions. Kemenangan tim mana pun akan mengamankan tempat mereka di Liga Champions berikutnya.

Liverpool dan Aston Villa saling berebut tiket Liga Champions dalam pertandingan lanjutan pekan ke-37 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Villa Park , Sabtu dini hari. Pertandingan Aston Villa vs Liverpool dijadwalkan dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Pemenang laga tersebut berhak mengunci tiket ke Liga Champions 2026/2027. Sementara, tim yang kalah harus berharap Bournemouth tidak meraih hasil maksimal di sisa musim. Liverpool menempati peringkat 5 sementara Liga Inggris, mengantongi 59 poin, namun unggul selisih gol. Laga di Villa Park menjadi kesempatan bagi Liverpool memperbaiki rekor tandang di musim ini.

Pelatih Liverpool, Arne Slot, menilai rekor tandang dipengaruhi kesibukan bermain di Eropa.

"Tapi kami telah kehilangan poin dalam pertandingan tandang melawan tim di mana kami biasanya tidak kehilangan poin dan itu telah terjadi musim ini terlalu sering setelah bermain di Eropa," kata Slot. Untuk Aston Villa, mereka berada pada peringkat 4 Liga Inggris, mengantongi 59 poin





