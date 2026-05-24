Liverpool Tampil Menekan, Akan tetapi Imbang 1-1 vs Brentford

Liverpool mengakhiri musim 2025/26 dengan hasil tidak memuaskan setelah ditahan imbang 1-1 melawan Brentford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Minggu (24/5). Salah mencetak gol pembuka, tetapi Brentford menyamakan kedudukan melalui Kevin Schade. Pertandingan ini menjadi momen emosional bagi publik Anfield karena sekaligus menandai laga terakhir Mohamed Salah dan Andy Robertson sebelum meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2026. Hasil imbang membuat skuad Arne Slot menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir. Sementara Brentford gagal menembus zona Eropa setelah finis di posisi kesembilan, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.
