Liverpool Taklukkan Burnley di Turf Moor

Liverpool berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Burnley di Turf Moor dalam pertandingan Liga Inggris 2025/2026. Gol tunggal diciptakan oleh Mohamed Salah lewat penalti.

Liverpool meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Burnley dalam pertandingan matchday 4 Liga Inggris 2025/2026 di Turf Moor , Minggu (14/09/2025) malam WIB. Pertandingan melawan Burnley ini menjadi ujian bagi Liverpool . Tuan rumah tampil berjuang keras dalam bertahan, bahkan ketika mereka bermain dengan 10 pemain setelah Lesley Ugochukwu menerima kartu merah. Liverpool hampir saja pulang dengan satu angka saja.

Namun, blunder eks pemain Manchester United, Hannibal Mejbri, membuat The Reds mendapatkan penalti yang dikonversi menjadi gol oleh Mohamed Salah. Kemenangan ini membawa Liverpool ke puncak klasemen Premier League dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Burnley terperosok ke posisi 17 dengan hanya mengoleksi tiga poin dari empat pertandingan. Duel di Turf Moor berlangsung sengit sejak awal. Burnley hampir unggul lebih dulu lewat Anthony pada menit ke-7, namun tembakannya belum tepat sasaran. Liverpool mencoba menekan balik pada menit ke-12. Konate yang mendapatkan ruang sundulan gagal mengonversi peluang emas dari jarak dekat. Robertson ikut terlibat dalam serangan The Reds di menit ke-39. Meskipun masuk ke dalam kotak penalti, tembakannya tidak cukup kuat untuk menaklukkan Dubravka. Menjelang turun minum, Ekitike melakukan aksi individu menawan. Sayangnya, usahanya belum berbuah gol setelah tembakannya melebar dari gawang. Babak kedua dimulai dengan Liverpool tampil lebih agresif. Gakpo sempat merepotkan pertahanan Burnley, sementara tendangan voli Gravenberch melayang tipis di atas gawang. Wirtz mendapatkan kesempatan emas pada menit ke-55. Namun, usaha pemain muda Jerman itu masih belum berujung gol karena tembakannya menyamping. Dubravka kembali beraksi pada menit ke-59. Kiper Burnley itu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan tendangan jarak jauh Szoboszlai. Liverpool terus menggempur, termasuk peluang besar Chiesa pada menit ke-73. Sundulannya hampir saja menjadi gol andai sedikit lebih akurat. Burnley mendapat pukulan telak di menit ke-84. Ugochukwu diusir keluar lapangan setelah melakukan tekel keras terhadap Wirtz. Pada menit-menit akhir, Liverpool mendapatkan momen penentu. Frimpong sempat digagalkan, tetapi handball Mejbri membuat wasit menunjuk titik putih. Mohamed Salah pun menjadi pahlawan. Lewat eksekusi tenang, ia memastikan tiga poin untuk Liverpool dengan kemenangan tipis 1-0





