Liverpool Takluk Crystal Palace, Wirtz Soroti Kekurangan di Anfield

Liverpool kembali menangkan laga Premier League usai mengalahkan Crystal Palace. Florian Wirtz mengakui performa tim masih perlu diperbaiki, terutama di kandang sendiri.

Pemain Liverpool, Florian Wirtz, merayakan gol kedua timnya dalam pertandingan Premier League melawan Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu (8/11/2026). Kemenangan di Selhurst Park, Minggu (8/11/2026) malam WIB, itu menjadi respons penting The Reds setelah melewati dua pertandingan sebelumnya tanpa kemenangan. Liverpool tampil efektif saat menghadapi tuan rumah dan mampu mencetak tiga gol. Wirtz menjadi salah satu pemain penting dengan menyumbangkan satu gol dan satu assist dalam pertandingan tersebut. Hasil positif ini sekaligus mengakhiri catatan dua kekalahan beruntun Liverpool.

Detail Kemenangan di Selhurst Park

Sebelumnya, mereka takluk 0-1 dari Arsenal di Premier League dan kalah 2-3 dari Fenerbahce dalam lanjutan Liga Champions. Tambahan tiga poin mengangkat Liverpool ke peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Namun, catatan pertandingan tandang mereka justru lebih baik karena 13 poin sejauh ini diperoleh saat bermain di luar Anfield. Pemain Liverpool Florian Wirtz (kiri) berselebrasi bersama rekan-rekannya setelah mencetak gol kedua timnya dalam laga Premier League antara Crystal Palace vs Liverpool di London, Minggu, 8 November 2026.

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Wirtz Pujian Efektivitas Tim

Wirtz menyambut positif kemenangan atas Crystal Palace setelah Liverpool melewati periode sulit. Ia menilai timnya mampu memperlihatkan keseimbangan permainan, baik ketika membangun serangan maupun saat mengantisipasi tekanan lawan. Gelandang asal Jerman tersebut juga menyoroti efektivitas Liverpool di depan gawang. Meski tidak menciptakan banyak peluang bersih, The Reds mampu memaksimalkan kesempatan yang tersedia untuk menghasilkan tiga gol. Menurut Wirtz, Liverpool menjalani pertandingan yang bagus dan sangat senang dengan kemenangan tersebut.

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Kritik Performa di Laga Kandang

Meski puas dengan kemenangan di markas Crystal Palace, Wirtz menyadari Liverpool masih memiliki pekerjaan rumah. Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah perbedaan hasil ketika bermain di kandang dan saat menjalani pertandingan tandang. Dari total 18 poin yang sudah dikumpulkan, Liverpool mendapatkan 13 poin dalam pertandingan tandang. Wirtz percaya diri dengan kualitas skuad yang dimiliki, tetapi menegaskan timnya harus lebih produktif meraih poin di Anfield jika ingin bersaing dengan klub-klub papan atas. Ia menambahkan bahwa tim bertahan dengan baik dan ini merupakan penampilan tim yang solid.

Harapan untuk Laga Selanjutnya

Kami selalu memiliki kepercayaan diri karena mengetahui kualitas tim dan para pemain yang kami miliki. Tidak masalah apakah kami bermain di kandang lawan. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan tinggi dari pemain kunci Liverpool tersebut. Meskipun demikian, tantangan terbesar bagi The Reds adalah mengonversi performa baik di laga tandang menjadi konsistensi di kandang. Peningkatan produktivitas di Anfield menjadi kunci utama untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen Premier League musim ini.