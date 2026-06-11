Liverpool Siap Pulangkan Mantan Pemainnya Sendiri dengan Nilai Transfer Fantastis

Liverpool dikabarkan siap memulangkan mantan pemainnya sendiri dengan nilai transfer yang fantastis. Setelah kehilangan sejumlah pemain penting di lini belakang, The Reds kini dikabarkan siap memulangkan mantan pemainnya sendiri dengan nilai transfer hingga 55 juta poundsterling. Langkah ini tak lepas dari perubahan besar yang terjadi di Liverpool. Era baru bersama pelatih Andoni Iraola membuat klub asal Merseyside tersebut aktif berburu pemain di bursa transfer musim panas.

Liverpool dikabarkan siap memulangkan mantan pemainnya sendiri dengan nilai transfer yang fantastis. Setelah kehilangan sejumlah pemain penting di lini belakang, The Reds kini dikabarkan siap memulangkan mantan pemainnya sendiri dengan nilai transfer hingga 55 juta poundsterling.

Langkah ini tak lepas dari perubahan besar yang terjadi di Liverpool. Era baru bersama pelatih Andoni Iraola membuat klub asal Merseyside tersebut aktif berburu pemain di bursa transfer musim panas. Salah satu target utama mereka justru pemain yang pernah dibesarkan akademi klub sendiri. Salah satu pemain yang dikabarkan bergabung dengan The Reds adalah Quansah, bek berusia 23 tahun yang pernah meninggalkan Liverpool pada 2025 untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen.

Kini, menurut laporan media Inggris, Quansah telah memberikan lampu hijau untuk kembali mengenakan seragam merah kebanggaan Liverpool. Meski demikian, keputusan akhir masih berada di tangan manajemen Liverpool apakah akan mengaktifkan klausul tersebut atau tidak





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liverpool Transfer Quansah Bayer Leverkusen Andoni Iraola Pemain Pula Pemain Penting Linie Belakang Pemain Muda Pemain Yang Pernah Dibesarkan Akademi Klub Sen Pemain Yang Pernah Meninggalkan Liverpool Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula Pula

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Usai Sawit, Siap-Siap Kejaksaan Bakal Usut Perusahaan Batu Bara Nakal!Kemenkeu bakal menyerahkan tambahan data terkait dugaan pelanggaran aturan ekspor batu bara kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Read more »

Pernah Dirumorkan Dating, Eks Trainee SM dan Eks HYBE Kini Fokus Debut Masing-MasingMantan trainee SM kembali menjadi perbincangan setelah hubungannya dengan Marquise mantan trainee HYBE mendapat perhatian publik.

Read more »

Harga Suku Cadang Yamaha Alami Kenaikan, Bikers Siap-Siap Rogoh Kocek Lebih DalamHarga Suku Cadang Yamaha

Read more »

Hari Ini War Tiket BTS Dibuka, Link dan Harga TiketnyaSiap-siap war tiket konser BTS 'ARIRANG' di Jakarta 2026, ini yang perlu diperhatikan

Read more »