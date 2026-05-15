Liverpool's Title Defense Stumbles to Aston Villa Defeat, Spurs Win, Increasing the Race for Top Four

The Reds were utterly dominated by Villa at home and could barely put a stop to Watkins' creativity. The loss sees them drop to fifth in the league and only four points ahead of bottom-placed Bournemouth. The midfielder's scoring spree is building momentum and should Aston Villa's hopes will open up with their next win.

Upaya Liverpool mempertahankan gelar juara yang berantakan mencapai titik terendah baru pada Jumat malam, saat mereka dihancurkan oleh Aston Villa yang akan berlaga di Liga Champions, sehingga mengancam peluang mereka sendiri untuk lolos ke kompetisi tersebut.

The Reds terus-menerus diganggu oleh Ollie Watkins sepanjang pertandingan, dengan striker tersebut mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Kekalahan 4-2 ini membuat tim asuhan Arne Slot berada di peringkat kelima Liga Premier, unggul empat poin dari Bournemouth di peringkat keenam, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Villa langsung tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan, dan setelah Liverpool sempat bangkit sejenak, mereka berhasil memimpin tak lama sebelum babak pertama berakhir saat Morgan Rogers melepaskan tendangan melengkung yang indah sebagai penutup skema tendangan sudut yang cerdik. Namun, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua, saat Virgil van Dijk yang tak terkawal menyundul bola masuk dari tendangan bebas. Namun, hal itu tidak menjadi pemicu kebangkitan, karena pasukan Unai Emery kembali memimpin dalam waktu lima menit.

Tak lama setelah Rio Ngumoha yang impresif membentur tiang gawang, kesalahan Dominik Szoboszlai di ujung lain lapangan dihukum dengan kejam oleh kombinasi Rogers dan Watkins, dengan yang terakhir menyarangkan bola ke pojok bawah gawang. Emi Buendia kemudian membentur tiang gawang, namun Villa tak perlu menunggu lama untuk gol ketiga mereka saat Watkins mencetak gol dari jarak dekat setelah Giorgi Mamardashvili menepis tembakan ke area berbahaya.

Penyerang Inggris itu kemudian berperan sebagai pemberi umpan di menit terakhir waktu normal, memberikan umpan kepada John McGinn, yang memiliki waktu yang cukup untuk mengarahkan bola ke sudut atas dari tepi kotak penalti dan memastikan malam yang menyedihkan bagi sang juara. Masih ada waktu bagi Van Dijk untuk menambah gol keduanya dengan sundulan lain, namun itu hanyalah gol hiburan





