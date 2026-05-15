Liverpool's Title Defense in Jeopardy as Aston Villa Rout Them in Champions League

The Reds' hopes of retaining their Premier League title are in jeopardy after being thrashed 4-2 by Aston Villa in the Champions League, with striker Ollie Watkins scoring two goals and providing an assist. The loss sees Liverpool drop to fifth in the league, four points behind sixth-placed Everton, having played one game more.

Upaya Liverpool mempertahankan gelar juara yang berantakan mencapai titik terendah baru pada Jumat malam, saat mereka dihajar telak oleh Aston Villa yang akan berlaga di Liga Champions, sehingga mengancam peluang mereka sendiri untuk lolos ke kompetisi tersebut.

The Reds terus-menerus diganggu oleh Ollie Watkins sepanjang pertandingan, dengan striker tersebut mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Kekalahan 4-2 ini membuat tim asuhan Arne Slot kini berada di peringkat kelima Liga Premier, unggul empat poin dari peringkat keenam meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Villa langsung tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan, dan setelah Liverpool sempat bangkit sejenak, mereka berhasil memimpin tak lama sebelum babak pertama berakhir saat Morgan Rogers melepaskan tendangan melengkung yang indah sebagai penutup skema tendangan sudut yang cerdik. Namun, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua, saat Virgil van Dijk yang tak terkawal menyundul bola masuk dari tendangan bebas. Namun, hal itu tidak menjadi pemicu kebangkitan.

Beberapa saat setelah Rio Ngumoha yang tampil mengesankan membentur tiang gawang, tergelincirnya Dominik Szoboszlai di sisi lain lapangan dihukum dengan kejam oleh kombinasi Rogers dan Watkins, dengan yang terakhir mencetak gol ke sudut bawah gawang. Emi Buendia kemudian membentur tiang gawang, namun Villa tak perlu menunggu lama untuk gol ketiga mereka saat Watkins menyambar bola dari jarak dekat setelah Giorgi Mamardashvili menepis tembakan ke area berbahaya.

Penyerang Inggris itu kemudian berperan sebagai pemberi umpan di menit terakhir waktu normal, memberikan umpan kepada John McGinn, yang memiliki waktu yang cukup untuk mengarahkan bola ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti dan memastikan malam yang menyedihkan bagi sang juara. Masih ada waktu bagi Van Dijk untuk menambah gol keduanya melalui sundulan, tetapi itu hanyalah gol hiburan. Penjaga Gawang & PertahananHampir kebobolan setelah terburu-buru keluar dari gawangnya dan tidak memberikan banyak rasa percaya diri.

Bisa saja tampil lebih baik saat gol pembuka dan gol ketiga Villa, jika kita mau bersikap keras. Tidak memenangkan satu pun duel di lapangan dan memberikan kontribusi yang sangat minim dari posisi bek kanan dalam hal serangan. Diteror oleh Watkins dalam penampilan goyah lainnya dari pemain Prancis ini, yang tidak diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Tampil tidak seperti biasanya saat membangun serangan dari belakang.

Mencetak dua gol sundulan yang mudah, namun sang kapten terlihat frustrasi sepanjang pertandingan. Ancaman Villa sering datang dari sayapnya saat ia berbalik arah dan maju ke depan. Tidak terlalu efektif di kedua ujung lapangan. Pertahanan yang buruk saat menghadapi McGinn.

Sama sekali tidak bisa mengendalikan jalannya pertandingan, tapi setidaknya berkontribusi dalam pertahanan. Ada aksi akting yang memalukan tepat sebelum gol ketiga Villa. Pasif di lini tengah, mudah dikalahkan secara fisik, dan beruntung tidak dihukum setelah melakukan kesalahan fatal. Ditarik keluar saat masih banyak waktu tersisa.

Menguji Emi Martinez dengan tendangan melengkung khasnya dari jarak jauh. Memberikan assist untuk gol Van Dijk, tetapi tergelincirnya yang parah dihukum dengan keras beberapa saat kemudian. Juga memberikan umpan silang untuk gol kedua Van Dijk di akhir pertandingan. Terpaksa harus bergerak ke sana-sini untuk mencari bola, tapi memberikan sedikit dorongan.

Dipaksa mundur ke posisi bek kanan, yang menghambat permainannya. Kecepatannya sama sekali tidak cukup untuk menghentikan Rogers. Umpan yang diterimanya tidak bagus, tetapi dia hanya menjadi penonton di lini depan. Sekali lagi menjadi sumber ancaman serangan terbaik Liverpool. Selalu menjadi ancaman dan sangat sial karena bola membentur tiang gawang





