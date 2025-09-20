Liverpool Kokoh di Puncak, Tottenham Menguntit, Man United Bangkit: Rekap Pekan Kelima Liga Inggris 2025-2026

Pekan kelima Liga Inggris 2025-2026 menyajikan sejumlah laga seru, termasuk derby Merseyside yang dimenangkan Liverpool atas Everton. Tottenham Hotspur berhasil naik ke posisi kedua setelah bermain imbang melawan Brighton. Manchester United meraih kemenangan penting atas Chelsea. Berikut adalah rangkuman hasil pertandingan dan perubahan posisi di klasemen.

Gelandang Manchester United , Bruno Fernandes, merayakan gol pertama tim bersama Harry Maguire dan Amad Diallo dalam pertandingan Liga Inggris antara Manchester United dan Chelsea di Old Trafford, Manchester, Inggris, pada 20 September 2025. Pekan kelima musim 2025-2026 Liga Inggris telah menyajikan sejumlah laga seru yang memukau para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

Pertandingan-pertandingan yang sarat gengsi, seperti derby Merseyside dan laga 'big match' lainnya, telah memberikan warna tersendiri dalam persaingan ketat perebutan gelar juara. Kemenangan, kekalahan, dan hasil imbang mewarnai peta persaingan, menunjukkan betapa sengitnya kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris ini. Klub-klub berlomba-lomba untuk meraih poin demi poin guna memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara, sementara para pemain menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan hijau. Semangat juang tinggi, taktik jitu, dan kemampuan individu yang mumpuni menjadi kunci keberhasilan setiap tim dalam meraih hasil positif. \Derby Merseyside antara Liverpool melawan Everton menjadi salah satu sorotan utama di pekan kelima. Liverpool, yang bertindak sebagai tuan rumah, berhasil mengamankan kemenangan tipis dengan skor 2-1. Pertandingan ini berlangsung sengit sejak menit pertama, dengan kedua tim saling jual beli serangan. Ryan Gravenberch membuka keunggulan bagi Liverpool pada menit ke-10, disusul gol Hugo Ekitike pada menit ke-29. Everton berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan, dan Idrissa Gueye berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-58. Namun, usaha Everton tidak cukup untuk mengubah hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 15 poin dari lima kemenangan beruntun. Sementara itu, Everton harus puas berada di posisi kesembilan dengan koleksi 7 poin. Pertandingan lain yang tak kalah menarik adalah pertemuan antara Tottenham Hotspur dan Brighton & Hove Albion. Laga yang berlangsung seru ini berakhir imbang 2-2, meski Tottenham sempat mendominasi penguasaan bola. Brighton berhasil unggul lebih dulu melalui gol Yankuba Minteh dan Yasin Ayari. Tottenham kemudian membalas melalui Richarlison dan gol bunuh diri Jan Paul van Hecke yang akhirnya menyelamatkan satu poin bagi Spurs. Hasil imbang ini membuat Tottenham naik ke posisi kedua klasemen, sementara Brighton harus puas berada di peringkat ke-14.\Laga 'big match' antara Manchester United dan Chelsea juga tak kalah seru. Manchester United berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus mematahkan rekor buruk mereka di awal musim. Bruno Fernandes dan Casemiro menjadi pahlawan bagi 'Setan Merah' dengan mencetak gol. Chelsea hanya mampu membalas satu gol melalui Trevoh Chalobah. Pertandingan sempat diwarnai dengan kartu merah yang diterima oleh Casemiro dari Manchester United dan Robert Sanchez dari Chelsea, sehingga kedua tim harus bermain dengan sepuluh pemain. Kemenangan ini membawa Manchester United masuk ke sepuluh besar klasemen, sementara Chelsea harus puas berada di posisi keenam. Hasil lainnya dalam pekan kelima juga menunjukkan persaingan yang semakin ketat. Pertandingan antara Burnley dan Nottingham Forest berakhir imbang 1-1. Kemenangan Liverpool, Tottenham, dan Manchester United menjadi bukti betapa ketatnya persaingan di Liga Inggris. Setiap tim berjuang keras untuk meraih poin demi memperbaiki posisi di klasemen. Pekan kelima ini telah memberikan gambaran jelas tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing tim, serta menunjukkan bahwa persaingan merebut gelar juara musim ini akan berlangsung sangat sengit. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu sudah tidak sabar menantikan pertandingan-pertandingan menarik lainnya di pekan-pekan berikutnya





KompasBola / 🏆 10. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Liga Inggris Manchester United Liverpool Tottenham Hotspur Chelsea Derby Merseyside

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima: Man United Vs Chelsea, Arsenal Vs Man CitySimak jadwal Liga Inggris 2025-2026 pekan kelima, mulai Sabtu (20/9/2025), dengan dua big match seru, Man United vs Chelsea dan Arsenal vs Man City.

Baca lebih lajut »

Jadwal Lengkap Pekan Kelima Liga Inggris 2025/2026: Liverpool vs Everton, MU vs ChelseaPekan ke-5 Liga Inggris 2025/2026 akan berlangsung pada 20-21 September 2025. Para penggemar sepak bola bisa menantikan berbagai laga seru di akhir pekan ini.

Baca lebih lajut »

Prediksi BRI Super League: Bali United vs PSIM Yogyakarta 20 September 2025Prediksi Bali United vs PSIM, Skor Bali United vs PSIM, Jadwal Bali United vs PSIM, Susunan pemain Bali United vs PSIM, Head to Head Bali United vs PSIM

Baca lebih lajut »

Live Streaming Dewa United Vs PSBS Biak, Jadwal Pekan ke-6, dan Klasemen Super LeagueJPNN.com : Kick off Dewa United Vs PSBS Biak mulai pukul 15.30 WIB. Cek klasemen Super League di sini.

Baca lebih lajut »

Derbi Merseyside: Liverpool vs Everton di Pekan Kelima Liga InggrisLiverpool akan berhadapan dengan Everton dalam laga bertajuk Derbi Merseyside pada pekan kelima Liga Inggris di Stadion Anfield. Liverpool mengincar kemenangan untuk melanjutkan tren positif, sementara Everton berusaha menjaga konsistensi mereka. Pertandingan ini menjadi pertemuan ke-298 kedua tim sepanjang sejarah.

Baca lebih lajut »

Dewa United Esports tumbangkan RRQ 2-0 di pekan kelima MPL ID S16Dewa United Esports tampil dominan pada laga pekan kelima Mobile Legends Profesional League Indonesia (MPL ID) musim ke-16, setelah menundukkan Team RRQ ...

Baca lebih lajut »