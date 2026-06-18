Liverpool Depan Munoz, PSSI Proyeksi Vickery dan Baker, serta Kontroversi di Piala Dunia 2026

Liverpool mencapai kesepakatan untuk Munoz, sementara PSSI berharap naturalisasi Vickery dan Baker memperkuat Timnas Indonesia. Berita lainnya mencakup kontroversi penalti di Piala Dunia 2026 dan berbagai kabar terkini lainnya.

Klub Liverpool telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain Coquelin Munoz dari Osasuna untuk mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 40 juta euro atau sekitar 756 miliar rupiah.

Langkah ini adalah bagian dari upaya Liverpool memperkuat sektor serang mereka di bursa transfer musim panas, terutama setelah klub memasuki era baru di bawah kepemimpinan pelatih Andoni Iraola. Munoz menjadi salah satu target utama Liverpool dan Ramsey akan menerima 50 persen dari nilai transfer tersebut karena ada klausul penjualan kembali yang disepakati saat Munoz pindah ke Osasuna.

Selain itu, Liverpool juga dikabarkan tertarik pada Yan Diomande dari RB Leipzig, namun negosiasi diperkirakan sulit karena Leipzig menetapkan harga di atas 100 juta poundsterling untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Di sisi lain, PSSI memproyeksikan Luke Vickery dan Mitchell Baker akan memperkuat Timnas Indonesia di berbagai ajang seperti ASEAN Championship, Piala Asia, dan Kualifikasi Piala Dunia setelah proses naturalisasi.

Di kompetisi Piala Dunia 2026, Inggris menang 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi penalti Harry Kane, sementara Portugal dihambat hasil imbang 1-1 melawan Republik Kongo. Kritik muncul atas penampilan Cristiano Ronaldo yang dianggap minim dampak. Pelatih Thomas Tuchel juga menjadi sorotan setelah terlihat memarahi pemainnya. Di bidang yang berbeda, pemerintah Tangerang Selatan guna memperkuat kapasitas aparatur sipil negara, dan PT Railinkmelalui program Edutrain telah mengedukasi lebih dari 34 ribu peserta pada semester pertama 2026.

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