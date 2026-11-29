Liverpool dan Everton berakhir seri 1-1 di Premier League Minggu (29/11). Gol Szoboszlai dibalas bunuh diri Frimpong dalam laga seru di Hill Dickinson Stadium.

Liverpool FC dan Everton FC kembali berbagi poin dalam pertandingan derby Merseyside yang berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada Minggu, 29 November 2026. Hasil imbang 1-1 ini mengakhiri laga pekan ke-12 Premier League yang menampilkan dinamika permainan intens antara kedua klub raksasa Liverpool tersebut.

Momen Awal Pertandingan Menentukan Skor

Liverpool FC langsung mendominasi awal pertandingan dengan menekan pertahanan Everton FC sejak menit pertama. Keunggulan Liverpool FC terbuka pada menit kelima berkat eksekusi presisi dari Dominik Szoboszlai. Umpan akurat dari Florian Wirtz berhasil disempurnakan oleh Dominik Szoboszlai sehingga skor menjadi 1-0 untuk tuan rumah.

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Respons cepat datang dari Everton FC yang mampu menyamakan kedudukan sebelum istirahat. Pada menit ke-25, Jeremie Frimpong mengalami kesalahan antisipasi yang berujung pada gol bunuh diri. Gol tersebut membuat hasil pertandingan kembali seimbang menjadi 1-1 hingga para pemain turun untuk istirahat di tengah laga.

Perubahan Strategi dan Pergantian Pemain Kunci

Tim pelatih Liverpool FC dan Everton FC melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengencangkan permainan di babak kedua. Liverpool FC memasukkan Trey Nyoni pada menit ke-59 untuk menggantikan Rio Ngumoha guna menjaga stamina lini tengah.

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Di menit ke-74, pelatih Liverpool FC melakukan perubahan strategis dengan menurunkan Bradley Barcola dan Ronald Araujo. Kedatangan Bradley Barcola serta Ronald Araujo dimaksudkan untuk mengimbangi serangan Everton FC yang terus menekan. Everton FC juga merespons dengan menurunkan Tyrique George dan Harrison Armstrong dari bangku cadangan untuk menyegarkan lini pertahanan dan serangan mereka.

Statistik Dominasi Bola dan Peluang Mencetak Gol

Liverpool FC mencatatkan dominasi statistik yang signifikan sepanjang pertandingan berlangsung. The Reds berhasil menguasai bola sebesar 62 persen dibandingkan Everton FC yang hanya menguasai 38 persen penguasaan bola.

Percobaan tembak ke arah gawang juga lebih banyak dilakukan oleh Liverpool FC. Liverpool FC mencatatkan 16 tembakan ke gawang lawan, sementara Everton FC hanya mampu menghasilkan 12 percobaan tembakan selama seluruh durasi pertandingan berakhir tanpa pemenang.

Formasi Lengkap dan Peringkat Liverpool FC

London FC memulai laga dengan susunan pemain yang solid di bawah bimbingan pelatih. Skuat Liverpool FC menampilkan formasi yang terdiri dari Alisson Becker sebagai kiper utama. Barisan pertahanan diisi oleh Jeremie Frimpong, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, dan Milos Kerkez dalam posisi andalan.

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Linimuda Liverpool FC diperkuat oleh Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister di lini tengah. Serangan Liverpool FC digerakkan oleh Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola, serta Alexander Isak sebagai ujung tombak serangan utama di depan gawang. Everton FC menurunkan Jordan Pickford di gawang dengan pertahanan Jake O'Brien, Michael Keane, Jarrad Branthwaite, dan Vitaliy Mykolenko.

Pertahanan Everton FC didukung oleh Hayden Hackney dan James Garner di lini tengah. Serangan Everton FC dikomandoi oleh Tyler Dibling, Kiernan Dewsbury, Jack Grealish, dan Thierno Barry untuk mencari peluang menyamakan kedudukan.

Liverpool FC telah membuktikan diri sebagai klub tersukses asal Inggris di kancah Eropa. Rekor lima trofi dari tujuh final yang berhasil diraih menjadi bukti nyata kekuatan Liverpool FC di kancah internasional maupun Liga Premier Inggris.