Liverpool Bergerak Cepat di Bursa Transfer Musim Panas 2026: Leao dan Trafford Masuk Radar

Liverpool mempersiapkan diri untuk bursa transfer musim panas 2026 dengan mengincar sejumlah pemain bintang, termasuk Rafael Leao dan James Trafford, menyusul cedera Hugo Ekitike dan potensi kepergian Alisson Becker. Selain itu, ada kabar mengenai wacana Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026 dan isu pelatih Chelsea.

Liverpool mulai bergerak agresif dalam persiapan menghadapi bursa transfer musim panas 2026. Klub ini mengincar sejumlah pemain bintang untuk memperkuat berbagai lini, termasuk penyerang tajam dari Serie A dan pemain mengejutkan dari Manchester City.

Situasi menjadi lebih menantang setelah cedera Achilles yang dialami Hugo Ekitike, yang diperkirakan akan absen selama enam hingga sembilan bulan. Liverpool tidak hanya mencari pemain sayap kanan, tetapi juga penyerang serbaguna yang mampu bermain di posisi kiri dan tengah. Anthony Gordon menjadi salah satu prioritas utama, namun perhatian juga tertuju pada Rafael Leao, bintang AC Milan.

Laporan menyebutkan bahwa Liverpool telah melakukan pendekatan awal kepada AC Milan, dan klub Italia tersebut bersedia melepas Leao dengan harga sekitar £60 juta, jauh lebih rendah dari banderol sebelumnya yang mencapai £100 juta. Leao sendiri telah menunjukkan performa yang konsisten bersama AC Milan, mencetak 80 gol dan memberikan 65 assist dalam 287 pertandingan. Legenda sepak bola seperti Zlatan Ibrahimovic bahkan menyebutnya sebagai pemain 'magis' dan salah satu yang terbaik di dunia.

Namun, perburuan Leao tidak akan mudah, karena klub-klub besar lainnya seperti Manchester United, Manchester City, dan Real Madrid juga menunjukkan minat yang kuat. Semua klub ini ingin bergerak cepat sebelum harga Leao meningkat menjelang Piala Dunia. Selain itu, Liverpool juga mengantisipasi potensi kepergian kiper utama mereka, Alisson Becker, yang dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Juventus. Sebagai pengganti, James Trafford, kiper Manchester City, muncul sebagai target yang mengejutkan.

Meskipun Trafford baru saja kembali ke City dengan nilai transfer £30 juta dan kesulitan mendapatkan tempat utama setelah kedatangan Gianluigi Donnarumma, Liverpool melihatnya sebagai opsi potensial untuk bersaing dengan Giorgi Mamardashvili. Di sektor bek kanan, masalah kebugaran yang dialami Jeremie Frimpong dan Conor Bradley mendorong Liverpool untuk mempertimbangkan opsi lain. Denzel Dumfries kembali masuk dalam radar, setelah upaya mereka untuk mendatangkan Lutsharel Geertruida pada bursa transfer Januari lalu gagal.

Dengan banyaknya kebutuhan di berbagai posisi, Liverpool dipastikan akan menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer musim panas mendatang. Selain aktivitas transfer Liverpool, beberapa isu menarik lainnya juga menjadi sorotan. Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, dan Presiden Komite Olimpiade Italia (NOC), Luciano Buonfiglio, memberikan tanggapan terkait wacana Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Kursi pelatih Chelsea saat ini kosong setelah Liam Rosenior dipecat, dan pelatih yang mengagumi Indonesia masuk dalam daftar kandidat.

Nasib Timnas Iran sempat menjadi tanda tanya karena situasi geopolitik, meskipun mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Beberapa artikel di kanal VIVA Bola menjadi populer pada Kamis, 23 April 2026, termasuk spekulasi kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid dan rumor John Terry yang mungkin menjadi pelatih interim Chelsea. Komite Wasit PSSI melalui Yoshimi Ogawa juga memberikan penjelasan mengenai kontroversi gol Dewa United ke gawang Persib yang dianggap sah meskipun sempat diperdebatkan.

Paul Pogba juga memberikan penilaian positif terhadap Bruno Fernandes, menyebutnya memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi dan bahkan menjadi kandidat pemenang Ballon d'Or.





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bandung BJB Tandamata Resmi Datangkan 2 Pemain Asing Baru untuk AVC Champions League 2026Berita Bandung BJB Tandamata Resmi Datangkan 2 Pemain Asing Baru untuk AVC Champions League 2026 terbaru hari ini 2026-04-22 08:19:18 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kementerian Haji Siapkan 6.000 Bus untuk Layani Jemaah 2026Kementerian Haji juga menyiapkan antisipasi apabila jemaah tertinggal dalam rombongan, baik di hotel maupun di titik lokasi lainnya

Read more »

Penampakan Mobil McLaren Hingga Porsche yang Dilelang Kejagung RIBPA Kejagung RI resmi meluncurkan BPA FAIR 2026 yang akan berlangsung pada 18-24 Mei 2026.

Read more »

Profil Timnas Ekuador di Piala Dunia 2026: Dari Krisis ke Harapan Besar di Piala Dunia 2026Profil Timnas Ekuador di Piala Dunia 2026

Read more »

Atlet Muda Indonesia Raih Prestasi di Kejuaraan Dunia Taekwondo JuniorKejuaraan Dunia Taekwondo Junior Tashkent 2026 dilangsungkan pada 12-17 April 2026 di Tashkent, Uzbekistan.

Read more »

Menunjang Performa Atlet dan Kebutuhan Pencinta Olahraga dengan Inovasi BaruBrand olahraga lokal, Ortuseight, membuka langkah di musim 2026 lewat gelaran Summer 2026 Product Launch yang digelar di Atria Gading Serpong pada 22–23 April 2026.

Read more »