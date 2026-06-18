Live Streaming Laga Penentuan Swiss Vs Bosnia dan Kanada Vs Qatar di Grup B Piala Dunia 2026

Ringkasan pertandingan penentuan di Grup B Piala Dunia 2026 antara Swiss vs Bosnia dan Herzegovina serta Kanada vs Qatar. Kedua laga berlangsung di Vancouver, dengan kedua tim memburu kemenangan pertama demi mempertahankan asa lolos ke 32 besar. Artikel ini membahas performa, statistik, dan peluang setiap tim, termasuk sejarah ketemuan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil.

Laga antara Swiss dan Bosnia dan Herzegovina akan menjadi pertandingan penentuan di Grup B Piala Dunia 2026 , di BC Place Stadium, Vancouver, Jumat 19 Juni 2026 pukul 05.00 WIB.

Kedua tim sama-sama memburu kemenangan perdana demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, pertandingan antara Kanada dengan Qatar juga menjadi焦点 penting karena kedua tim ingin meraih poin pertama dalam grup ini. Kanada sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 bertekad memenangkan laga di depan pendukungnya, meski pressure untuk menang bisa menjadi beban. Qatar datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah berhasil menahan Swiss 1-1 di laga pembuka, mencatatkan poin pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Performa Qatar menunjukkan perkembangan signifikan di bawah pelatih Julen Lopetegui, dengan organisasi permainan yang lebih rapi dan bertahan yang disiplin. Sisi depan dipercaya pada Akram Afif dan Almoez Ali. Di sisi lain, Kanada gagal memenangkan laga perdana setelah ditahan Bosnia 1-1, meski diperkuat pemain bintang seperti Jonathan David, Cyle Larin, dan kemungkinan Alphonso Davies yang sedang pemulihan cedera.

Kedua tim pernah bertemu di laga persahabatan 2022, di mana Kanada menang 2-0, tetapi Qatar saat ini memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dan momentum positif sepak bola Asia. Jika Qatar bisa kembali meraih poin di Vancouver, peluang mereka lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya akan semakin terbuka. Selain itu, ada pertandingan lain di Grup A antara Republik Ceko dan Afrika Selatan yang berakhir imbang 1-1, dan laga Portugal vs RD Kongo yang sedang berlangsung.

Berbagai topik terkait Piala Dunia 2026 juga dibahas, seperti prediksi susunan pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, status Neymar yang absen untuk Brasil vs Haiti, serta kabar teknis seperti Samsung mendaftarkan tiga HP lipat di TKDN dan TikTok merilis Mini Dramas dan Mini Games. Namun, fokus utama tetap pada pertandingan penentuan di Grup B yang akan menentukan nasib Swiss, Bosnia, Qatar, dan Kanada dalam upaya lolos ke fase berikutnya





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