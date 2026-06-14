Livano Comenencia Cetak Gol Bersejarah, Curacao Samarakan Kedudukan Lawan Jerman di Piala Dunia 2026

Livano Comenencia, bek Curacao yang memperkuat FC Zurich, mencetak gol pertama Curacao di Piala Dunia saat menyamakan kedudukan melawan Jerman di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Gol ini tidak hanya陉 sejarah bagi Curacao tetapi juga mengukir namanya sebagai pemain pertama dari negara Karibia tersebut yang berhasil mencetak gol di ajang paling prestisius sepak bola dunia.

Tendangan roket yang dilepaskan oleh pemain Curacao , Livano Comenencia merobek gawang Jerman yang dikawal Manuel Neuer. Livano Comenencia mencetak gol bersejarah bagi Curacao saat melawan Jerman di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 .

Gol tersebut menjadikan bek berusia 22 tahun asal FC Zurich ini sebagai pemain pertama Curacao di Piala Dunia. Gol indah yang dicetak Comenencia pada menit ke-21 itu membuat Curacao menyamakan kedudukan melawan Jerman di laga pertama grup E. Gol Livano ini jadi gol pertama yang dicetak Curacao sebagai debutan di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 22 tahun itu juga mengukir sejarah sebagai pemain pertama Curacao yang mencetak gol di Piala Dunia.

Bek muda berusia 22 tahun itu kini memperkuat FC Zurich di Liga Swiss setelah meniti karier dari akademi hingga level profesional. Lahir di Breda, Belanda, Comenencia memiliki darah Curacao yang kemudian membawanya memilih membela tim nasional negara Karibia tersebut. Ia menjalani debut internasional pada Oktober 2024 dan kini menjadi bagian penting dalam skuad Curacao. Di level internasional, Comenencia telah mencatatkan 20 penampilan dan menyumbang dua gol untuk Curacao





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Livano Comenencia Curacao Piala Dunia 2026 Gol Sejarah Jerman

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