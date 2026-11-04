Listyo Sigit Prabowo Tersangka Penyadapan Ilegal Nomor Presiden Prabowo

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lain.

Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kini berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana dugaan penyadapan ilegal. Institusi yang pernah dipimpinnya selama lebih dari lima tahun, Mabes Polri, kini menjadi tempat penahanan bagi sosok yang menduduki jabatan tertinggi di Korps Bhayangkara tersebut. Ketetapan hukum ini menandai akhir perjalanan karier tinggi Listyo yang sebelumnya menjadi figur sentral dalam kebijakan kepolisian nasional.

Daftar sasaran penyadapan yang diduga dilakukan secara tidak sah mencakup nomor telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto. Selain kepala negara, sejumlah tokoh penting lainnya juga menjadi objek intersepsi tanpa prosedur hukum yang valid. Penetapan status tersangka ini mengungkap dugaan pelanggaran serius terhadap integritas sistem keamanan data negara dan privasi pejabat publik.

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Proses Penetapan Tersangka oleh Bareskrim

Bareskrim Polri resmi mengumumkan penetapan tersangka kepada Listyo bersama dua orang lainnya pada Selasa, 3 November 2026. Ketiga individu tersebut kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan keputusan ini secara langsung dalam konferensi pers di Jakarta.

Komjen Asep menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan sidik sesuai metode scientific investigation sebelum menetapkan status tersangka. Identitas ketiga tersangka dilindungi dengan inisial untuk menjaga kerahasiaan proses hukum, yaitu LSP, ASN, dan EH. Pengumuman resmi ini menegaskan komitmen institusi kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap anggotanya maupun mantan pemimpinnya.

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Dugaan Pelanggaran Sistem LIMS

Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik Polri yang dikenal sebagai Lawful Interception Management System (LIMS). Dugaan penyadapan berlangsung selama periode 2025 hingga 2026 dengan melibatkan berbagai nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa verifikasi resmi. Para tersangka diduga memerintahkan intersepsi tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Intersepsi tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum seperti penyelidikan atau penyidikan kejahatan tertentu. Akibatnya, data komunikasi pribadi para target terekam secara ilegal dan disimpan dalam sistem komputer. Perintah penghapusan file hasil sadapan muncul pada Oktober 2026 setelah kecurigaan internal mulai berkembang di kalangan petugas yang memiliki akses.

Reaksi Instansi dan Pejabat Terkait

Ironi besar terjadi karena mantan Kapolri kini mendekam di rutan institusi yang dulu ia pimpin. Listyo dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Idham Azis. Kariernya dimulai sejak lulus Akademi Kepolisian tahun 1991 hingga mencapai puncak jabatan pada 2021. Masa kepemimpinannya berakhir pada 1 Oktober 2026 saat Presiden Prabowo memberhentikannya dari Kapolri.

Setelah diberhentikan dari Kapolri, Listyo ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Namun, belum genap dua bulan menjabat di posisi barunya, nama Listyo muncul dalam perkara hukum yang ditangani oleh polisi. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi internal Polri karena menyangkut integritas institusi yang dipimpin oleh Jenderal Suyudi Ario Seto.

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Dampak Hukum dan Langkah Selanjutnya

Kapolri Suyudi Ario Seto memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan perkara melalui Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. Penyidik telah memeriksa sedikitnya 10 saksi dan melibatkan puluhan ahli untuk memperkuat pembuktian kasus. Barang bukti elektronik diamankan meliputi 11 unit handphone, ipad, serta 4 unit flashdisk yang menyimpan dokumen intersepsi.

Selain menyasar Presiden Prabowo, daftar korban potensial mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan media, LSM, ormas, dan pengusaha. Seorang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam pengembangan perkara. Proses hukum akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi kunci dan analisis forensik digital untuk memastikan kejelasan fakta hukum.