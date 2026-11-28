Gubernur Mikie Sherrill mengumumkan pemulihan listrik bagi 300.000 warga New Jersey setelah badai Thanksgiving. Sisa 100.000 pelanggan masih menunggu perbaikan infrastruktur energi.

Jarak pemadaman listrik yang parah di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, mulai mereda secara signifikan. Gubernur Mikie Sherrill secara resmi mengumumkan bahwa pasokan tenaga listrik telah berhasil dipulihkan bagi lebih dari 300.000 penduduk setempat. Pengumuman penting ini disampaikan pada Jumat, tanggal 27 November 2025, beberapa hari setelah gelombang badai dahsyat melanda wilayah tersebut tepat pada hari libur Thanksgiving Day. Proses pemulihan yang cepat ini menjadi sorotan utama di tengah upaya nasional untuk mengatasi dampak cuaca ekstrem yang mengancam infrastruktur vital di Pantai Timur.

Respons Cepat Petugas Pemulihan Infrastruktur

Gubernur Mikie Sherrill menyampaikan apresiasi mendalam kepada ribuan pekerja utilitas yang datang dari berbagai wilayah untuk membantu proses perbaikan jaringan energi. Sekitar 3.500 personel teknis telah dikerahkan secara langsung ke lapangan, dan gubernur menegaskan bahwa tambahan personel masih terus dalam perjalanan menuju New Jersey untuk memperkuat tim pemulihan. Sherrill menekankan bahwa pengorbanan libur Thanksgiving oleh para petugas ini sangat krusial untuk mengembalikan kenyamanan dan keamanan warga yang terkena dampak pemadaman listrik massal. Koordinasi yang ketat antara berbagai pihak memungkinkan penanganan darurat ini berjalan dengan lebih efisien dibandingkan prediksi awal.

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Peringatan Cuaca Ekstrem dan Dampak Fisik

Badan Meteorologi Nasional AS telah mengeluarkan peringatan dini mengenai kondisi cuaca yang masih berbahaya dalam beberapa hari terakhir. Peringatan tersebut memaparkan bahwa efek dari sistem cuaca buruk akan berlanjut hingga hari Jumat, membawa ancaman angin kencang, curah hujan lebat, serta banjir pesisir yang cukup serius. Wilayah Pantai Timur Amerika Serikat menjadi fokus utama dari peringatan cuaca ini mengingat kerentanan geografisnya terhadap gelombang badai laut. Ketersediaan infrastruktur yang masih rapuh di beberapa kawasan menambah kompleksitas situasi, mengharuskan warga untuk tetap waspada terhadap potensi kerusakan tambahan.

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Sisa Pelanggan dan Prosedur Klaim Kerusakan

Setelah fase penangan darurat awal selesai, fokus sekarang beralih ke pemulihan jaringan untuk sisa 100.000 pelanggan yang masih mengalami gangguan pasokan listrik. Gubernur Mikie Sherrill memberikan instruksi tegas kepada warga yang rumahnya terdampak hujan deras untuk mendokumentasikan setiap kerusakan properti secara menyeluruh. Dokumentasi visual ini menjadi syarat penting untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi tempat mereka terikat kontrak. Langkah administratif ini diharapkan dapat mempercepat proses kompensasi finansial bagi para korban yang mengalami kehilangan aset akibat bencana alam yang terjadi.

Koordinasi Pemerintah untuk Bantuan Masyarakat Terdampak

Pihak berwenang federal dan negara bagian sedang giat melakukan penilaian menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh badai Thanksgiving ini. Tim penilai bergerak berkoordinasi dengan pejabat lokal dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tepat sasaran. Gubernur Sherrill menyatakan bahwa fokus utama adalah memberikan dukungan yang diperlukan kepada masyarakat yang kehilangan akses layanan dasar. Upaya penyelenggaraan bantuan ini melibatkan berbagai sektor untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses rehabilitasi pasca-bencana.