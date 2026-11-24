Lisa Blackpink merangkul dunia otomotif lewat koleksi Pretty Fast hasil kolaborasi dengan Formula 1 dan Ceremony of Roses. Koleksi ini memadukan estetika balap dengan gaya feminin modern.

Lisa Blackpink memamerkan gaya lady rider yang berani dan modis di ajang Las Vegas Grand Prix 2026. Kehadirannya tidak hanya sekadar menonton, melainkan juga meluncurkan lini kolaborasi eksklusif bernama Pretty Fast. Proyek ini merupakan sinergi antara Lisa, ajang balap Formula 1, dan merek Ceremony of Roses.

Mekanisme Kolaborasi dan Proses Kreatif

Lisa tidak hanya menjadi wajah kampanye, tetapi juga terlibat aktif dalam proses kreatif. Ia memasukkan perspektif personalnya untuk menciptakan identitas unik bagi Pretty Fast. Hasilnya adalah koleksi yang menggabungkan elemen motorsport vintage dengan siluet kontemporer yang bisa dipakai sehari-hari.

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Koleksi ini dirancang untuk menjembatani ketertarikan Lisa pada dunia balap dengan gaya pribadinya. Konsep Pretty Fast memungkinkan penggemar merasakan nuansa sporty tanpa kehilangan sisi feminin dan modern. Setiap item dirancang dengan detail yang cermat untuk menciptakan tampilan yang polished dan berkelas.

Posisi Stakeholder dan Interaksi Pembalap

Kehadiran Lisa di Las Vegas Grand Prix 2026 disambut hangat oleh dunia otomotif. Ia terlihat bersama Lewis Hamilton dan Charles Leclerc dari Scuderia Ferrari. Momen ini menjadi sorotan karena Lisa dikenal memiliki ketertarikan mendalam terhadap Formula 1 dan tim Ferrari.

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Sebagai bagian dari acara tersebut, Lisa juga mengendarai mobil LEGO yang merupakan hasil kolaborasi Formula 1 dan LEGO. Mobil mini ini dibangun dari sekitar 28.000 keping dan mampu mencapai kecepatan hingga 25 kilometer per jam. Penampilan ini semakin memperkuat citranya sebagai sosok yang dekat dengan dunia balap.

Styling yang digunakan Lisa sangat mencerminkan karakter lady rider. Ia memadukan jaket tailored bernuansa espresso dan burgundy dengan detail double-breasted. Celana kulit senada dan sepatu boots tinggi dengan detail buckle melengkapi penampilan yang sporty namun tetap elegan.

Dampak Pasar dan Detail Produk Fashion

Koleksi Pretty Fast resmi tersedia di F1 Store dengan beragam pilihan aksesori. Racing jacket dibanderol US$300 atau sekitar Rp5 juta. Harga ini mencerminkan kualitas material dan desain eksklusif yang menjadi ciri khas kolaborasi tersebut.

Produk lain yang ditawarkan meliputi padded tote bag, supporters scarf, dan unstructured dad cap. Setiap item tersebut dijual seharga US$50 atau sekitar Rp830 ribu. Tersedia juga mini helmet dengan harga US$262 atau sekitar Rp4,3 juta yang menjadi item kolektibel langka.

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Selain item premium, ada juga opsi yang lebih terjangkau untuk gaya kasual. Standard T-shirt dijual seharga US$61 atau sekitar Rp1 juta. Hoodie cropped dan baby tee juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan gaya sehari-hari. Koleksi ini menegaskan bahwa fashion motorsport bisa menjadi bagian dari gaya hidup modern.