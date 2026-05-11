Liputan6.com: Kasus Pelaku VCS dari Rutan Lampung, Ribuan Warga Binaan Diduga Terlibat, 1.4 Miliar Luka Beli

Ratusan warga binaan diduga terlibat di dalamnya dan kerugian mereka mencapai lebih dari Rp1,4 miliar. Kasus VCS ini diduga dikendalikan oleh oknum pegawai Rutan Kotabumi Lampung Utara.

Tanya apapun tentang artikel ini... Berapa banyak warga binaan yang diduga terlibat dalam kasus ini? Liputan6.com, Jakarta -membongkar praktik dugaan penipuan dan scamming berkedok video call sex (VCS) yang diduga dikendalikan dari dalam Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara.

Dalam kasus ini, ratusan warga binaan diduga terlibat dan kerugian korban mencapai lebih dari Rp1,4 miliar. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima pada 30 April 2026. Setelah itu, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Lampung langsung melakukan penyelidikan di dalam rutan.

"Jumlah warga binaan yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 145 orang," kata Helfi di Mapolda Lampung, Senin (11/5/2026). Dari hasil pemeriksaan tersebut, dia menduga sebanyak 137 warga binaan terlibat dalam jaringan penipuan online tersebut. Seluruhnya kini dipindahkan sementara dari Rutan Kelas IIB Kotabumi ke Rutan Kelas I Bandar Lampung guna mempermudah proses penyelidikan lanjutan.

"Seluruhnya telah dipindahkan sementara untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut," tegasnya. Para pelaku memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksi penipuan tersebut. Ada yang bertindak sebagai pemuka atau koordinator blok, ada yang berperan sebagai penelpon dengan mengaku anggota Propam maupun Polisi Militer, hingga pekerja yang membuat akun media sosial palsu berkedok polisi dan TNI. Para pelaku disebut mencari korban perempuan melalui media sosial, lalu melakukan video call sex dan mengedit rekaman maupun tangkapan layar untuk dijadikan alat pemerasan.

Polda Lampung mencatat jumlah korban dalam kasus ini mencapai ribuan orang. Sebanyak 1.286 orang menjadi korban chat, lalu 671 orang menjadi korban VCS, dan 249 korban diketahui sudah mentransfer uang kepada pelaku. Total kerugian para korban ditaksir mencapai Rp1.424.296.000. Dua korban masing-masing dari Jawa Timur dan Lampung juga disebut telah bersedia datang untuk membuat laporan pengaduan resmi ke polisi.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengakui adanya dugaan keterlibatan oknum pegawai pemasyarakatan dalam kasus tersebut.

"Kami sudah minta bantuan Pak Kapolda, tentunya harus melalui pemeriksaan internal. Tapi yang pasti memang ada keterlibatan pegawai kami di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," ujar Agus di Lampung. Ia menegaskan, apabila nantinya terbukti terlibat, oknum pegawai tersebut akan diserahkan ke Polda Lampung untuk diproses pidana. Agus juga mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah menggencarkan penindakan terhadap warga binaan pelaku narkotika dan penipuan di lapas maupun rutan seluruh Indonesia.

"Sebanyak 2.565 narapidana kasus narkotika sudah kami dipindahkan ke Nusakambangan sebagai bagian dari upaya penertiban," tandasnya





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kekerasan Pelaku VCS Dari Rutan Lampung Terduga Oknum Pegawai Peran Masing-Masing Pelaku

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kabid Humas Polda Lampung: Polisi Meninggal Dunia Ditembak di Lampung, Terduga Pelaku DitangkapKombes Yuni Iswandari Yuyun, Kabid Humas Polda Lampung, memberikan keterangan mengenai kasus penembakan polisi di Lampung, setelah seorang polisi meninggal dunia diduga ditembak oleh begal pencuri motor di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung.

Read more »

Kepolisian Daerah Lampung Bentuk Tim Kusus Memburu Curanmor Yang Menembak Anggota KepolisianBandar Lampung, tvOnenews.com — Kepolisian Daerah Lampung membentuk tim khusus untuk memburu dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak anggota polisi Brigadir Arya Supena hingga tewas di Bandar Lampung.

Read more »

Polisi Tewas Ditembak Pelaku Pencurian Sepeda Motor di LampungBrigadir Kepala Anumerta Arya Supena (32), polisi yang bertugas di Polda Lampung, tewas ditembak pelaku pencurian sepeda motor. Kasus ini kembali menunjukkan Lampung masih rawan berbagai kasus kejahatan yang rentan memakan korban jiwa. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya di Lampung. Bagaimana kronologi kematian Bripka Anumerta Arya Supena? Apa pelajaran penting yang harus diambil agar hal serupa tidak terulang lagi?

Read more »

Bongkar Love Scamming di Rutan Kotabumi Lampung, Menteri Agus: Kalau Pegawai Terlibat, Proses!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »