Liputan6.com Bantah Hoaks Bantuan Australia Rp 300 Juta dan Lowongan Kedubes

Tim Cek Fakta Liputan6.com memverifikasi tiga hoaks viral: klaim dana bantuan Australia Rp 300 juta, lowongan petugas paspor Kedubes Australia, dan video Rusia mengerahkan pasukan di perbatasan Indonesia-Australia.

Tim Cek Fakta Liputan6.com telah melakukan verifikasi mendalam terhadap tiga konten viral yang beredar di media sosial dan mengklaim sebagai berita resmi dari otoritas internasional. Temuan investigasi ini menyimpulkan bahwa klaim mengenai pendaftaran dana bantuan pemerintah Australia sebesar Rp 300 juta, lowongan kerja sebagai petugas paspor di Kedutaan Besar Australia, serta video klaim Rusia mengerahkan 9.000 pasukan di perbatasan Indonesia-Australia, semuanya adalah informasi palsu atau hoaks.

Hoaks Dana Bantuan Australia Rp 300 Juta

Postingan yang mengklaim membuka pendaftaran dana bantuan dari DAP Australia senilai Rp 300 juta bagi masyarakat yang membutuhkan telah dibantah kebenarannya oleh Liputan6.com. Konten ini mulai beredar sejak pekan lalu, dengan salah satu akun Facebook mengunggahnya secara spesifik pada tanggal 30 Oktober 2026. Dalam unggahan tersebut, terdapat poster yang menampilkan gambar bendera Australia disertai narasi yang mengklaim program tersebut bertujuan membantu masyarakat kurang mampu.

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Narasi dalam poster tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa jika masyarakat belum mendapatkan dana bantuan DAP Australia, maka disarankan untuk mendaftar dan menghubungi pihak yang mengunggah. Kalimat seperti "Program dana bantuan Rp. 300 Juta dari DAP Australia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan silakan daftar hubungi saya" digunakan untuk menarik minat korban dengan janji bantuan finansial yang konkret. Verifikasi fakta menunjukkan bahwa tidak ada program bantuan resmi dengan mekanisme pendaftaran melalui tautan pribadi atau penghubung informal seperti yang ditawarkan dalam unggahan tersebut.

Tim Cek Fakta Liputan6.com menegaskan bahwa klaim mengenai tautan pendaftaran untuk menjadi petugas paspor di Kedutaan Besar Australia juga tidak benar. Postingan sejenis yang menyebarkan informasi ini telah beredar sejak awal pekan dari sumber yang sama. Poster yang digunakan dalam klaim lowongan kerja tersebut menyebutkan bahwa Kedubes Australia membuka kesempatan berkarier sebagai Petugas Paspor dengan menekankan persyaratan kemampuan komunikasi, pelayanan publik, dan administrasi yang baik.

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Informasi palsu tersebut mengutip spesifikasi gaji sebesar Rp 17.888.701 per bulan dan menetapkan batas waktu pendaftaran yang sangat mendesak, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2025, pukul 23.30 WIB. Instansi yang diklaim membuka lowongan adalah Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Untuk mengakses proses pendaftaran, konten tersebut mengarahkan calon pelamar melalui tautan eksternal www.lokerblog.com serta menyediakan kode QR Code pada poster untuk akses langsung, yang merupakan modus standar penipuan online.

Video Viral Klaim Rusia Mengerahkan 9000 Pasukan

Sebuah video yang diklaim menunjukkan Rusia mengerahkan 9.000 pasukan ke perbatasan Indonesia-Australia telah dibantah sebagai konten manipulasi atau salah tafsir oleh lembaga verifikasi fakta. Video berdurasi 7 menit tersebut disebarkan oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 2 November 2022. Visual dalam video memperlihatkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di mana keduanya terlihat duduk di satu meja sambil membaca pernyataan resmi.

Konten yang disebarkan oleh akun Facebook tersebut kemudian dikaitkan secara keliru dengan kabar hoaks bahwa Rusia telah mengerahkan 9.000 pasukan ke perbatasan Indonesia-Australia, khususnya terkait Pulau Pasir. Narasi yang menyertai video tersebut berisi klaim sensasional berupa "Kiamat bagi australia..!! rusia kerahkan 9.000 pasukan ke perbatasan indonesia-australia-pulau pasir". Konten ini telah menipu sebanyak 155.000 penonton dan memicu 797 komentar dari warganet yang percaya pada klaim militer tersebut.

Tim Cek Fakta Liputan6.com menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Putin adalah acara diplomati biasa yang direkam untuk tujuan jurnalistik, bukan bukti adanya operasi militer atau mobilisasi pasukan di wilayah perbatasan negara ketiga seperti Australia. Klaim yang menghubungkan video pertemuan bilateral tersebut dengan penggelaran pasukan raksasa di laut Indonesia adalah upaya manipulasi konteks untuk menimbulkan ketakutan dan kebingungan publik.

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Layanan Verifikasi Fakta dan Literasi Media

Prinsip utama di balik pendirian Kanal Cek Fakta Liputan6.com adalah bahwa melawan hoaks sama saja dengan melawan pembodohan sosial. Lembaga ini resmi didirikan pada tahun 2018 dengan misi aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas untuk meningkatkan kecerdasan digital. Sejak tanggal 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com telah bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi mitra resmi Facebook dalam menjaga integritas informasi di platform tersebut.

Lembaga ini juga menjadi bagian dari inisiatif kolaboratif cekfakta.com yang menyatukan berbagai lembaga verifikasi fakta di Indonesia. Liputan6.com menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak manapun, termasuk platform media sosial dan jaringan internasional, tidak akan pernah mempengaruhi independensi editorial maupun objektivitas dalam meneliti dan memverifikasi informasi. Keteguhan prinsip independensi ini memastikan bahwa setiap laporan fakta yang dirilis bebas dari tekanan politik atau kepentingan komersial.

Masyarakat diminta untuk tetap kritis dan waspada terhadap konten-konten yang mengklaim menawarkan bantuan dana negara asing, lowongan kerja diplomatik yang tidak resmi, atau berita militer yang sensasional. Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi lebih lanjut, silakan menyampaikan bukti dan sumber informasi tersebut melalui email resmi cekfakta.liputan6@kly.id. Kolaborasi antara publik dan lembaga media untuk melaporkan konten menyesatkan adalah langkah penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat di Indonesia.