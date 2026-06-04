Lippo Malls Indonesia Perkenalkan Identitas Baru Lippo Icon Cibubur

Lippo Malls Indonesia memperkenalkan identitas baru Lippo Icon Cibubur di Jakarta, Rabu (6/3/2026). Perkenalan identitas baru ini merupakan hasil transformasi dari Cibubur Junction.

PT Lippo Malls Indonesia (LMI) memperkenalkan identitas baru Lippo Icon Cibubur di Jakarta, Rabu (6/3/2026). Perkenalan identitas baru ini merupakan hasil transformasi dari Cibubur Junction .

Lippo Icon Cibubur merupakan konsep portofolio brand baru yang dikembangkan dan dikelola oleh LMI sebagai destinasi lifestyle eksperienal dengan karakter stylish, dynamic, dan socially connected. Konsep 'The New Lifestyle Landmark' ini merupakan salah satu konsep unggulan dari Lippo Icon Cibubur. Lippo Icon Cibubur memiliki 7 fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung, yaitu Food Hall, Lifestyle Retail, Entertainment, Health & Wellness, Hotel, Office Space, dan Parkir yang luas.

Selain itu, Lippo Icon Cibubur juga memiliki konsep 'Tibo Sri' yang merupakan 7 weton yang memiliki rezeki seumur hidupnya mengalir seperti air dan tidak pernah mengering menurut primbon Jawa. Perkenalan identitas baru Lippo Icon Cibubur ini dihadiri oleh Chief Financial Officer Lippo Malls Indonesia Priska Jemima, Chief Marketing Officer Lippo Malls Indonesia Santiwati Basuki, Chief Operations Officer Lippo Malls Indonesia Eddy Mumin, Project Director Lippo Malls Indonesia Deborah Rosanti, Regional Mall Director Lippo Malls Indonesia Timotius Thendean, Chief Commercial Officer Lippo Malls Indonesia Rita Yovita, Chief Executive Officer Lippo Malls Indonesia Henry Riady, Advisor of Lippo Malls Indonesia Anthony Sondakh, Chief Special Project Officer Lippo Malls Indonesia Anwar Salim, dan Chief Digital Officer Lippo Malls Indonesia Angkasa Perdana Putra.

Perkenalan identitas baru Lippo Icon Cibubur ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan konsep Lippo Icon Cibubur kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Lippo Icon Cibubur di Jakarta. Dengan demikian, Lippo Icon Cibubur diharapkan dapat menjadi destinasi lifestyle eksperienal yang populer di Jakarta dan menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Jakarta





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Lippo Malls Indonesia Lippo Icon Cibubur Cibubur Junction Transformasi Destinasi Lifestyle Eksperienal

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