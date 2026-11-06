Lionel Messi Tolak Pinjaman ke Argentina, Fokus Raih Gelar Bersama Inter Miami CF

Lionel Messi memastikan tidak akan pindah sementara ke Argentina. Pemain Inter Miami CF menolak spekulasi pinjaman demi mempertahankan fokus mencapai trofi MLS dan Concacaf Champions Cup 2027.

Lionel Messi telah mengambil keputusan final untuk tidak meninggalkan Inter Miami CF guna menjalani masa pinjaman di klub asal Argentina. Keputusan ini menutup spekulasi yang berkembang pesat seputar kemungkinan kembalinya bintang berusia 39 tahun tersebut ke tanah airnya. Meskipun ikatan emosional Messi dengan klub masa kecilnya sangat kuat, komitmen penuhnya terhadap proyek sepak bola di Amerika Serikat tetap menjadi prioritas utama.

Penolakan Pinjaman ke Newell's Old Boys

Sejak munculnya laporan spekulatif yang mengaitkan Messi dengan kepindahan ke Newell's Old Boys pada bulan Januari, berbagai narasi tentang kembalinya sang legenda ke Amerika Selatan terus beredar. Namun, pakar transfer internasional Fabrizio Romano menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada negosiasi aktif yang terjadi. Romano menyampaikan penilaian yang jelas bahwa tidak ada peluang Messi dipinjamkan oleh Inter Miami CF untuk musim dingin di Argentina. Hal ini menandai berakhirnya diskusi mengenai rencana transfer sementara tersebut secara resmi.

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Keputusan ini sejalan dengan komitmen Messi untuk menuntaskan kontraknya yang berlaku hingga Desember 2028. Sumber yang dekat dengan klub bahkan mengungkap bahwa pemain timnas Argentina ini sangat terbuka untuk menjajaki perpanjangan kontrak lebih lanjut dengan Inter Miami CF ketika waktunya tepat. Fokus Messi saat ini sepenuhnya tertuju pada penyelesaian sisa kontraknya di Major League Soccer daripada melakukan perjalanan kembali ke benua Amerika Selatan.

Spekulasi Reuni TrioMSN di MLS

Sementara isu pinjaman Messi tertutup, isu lain yang kian memanas adalah kemungkinan reuni Lionel Messi dengan Neymar di Inter Miami CF. Masa depan Neymar di Santos FC masih belum pasti karena kontrak winger berusia 34 tahun tersebut mendekati akhir. Kondisi ini memicu dugaan bahwa Inter Miami bisa memanfaatkan periode penyesuaian skuad untuk menyatukan kembali trio legendaris Barcelona, yaitu Messi, Luis Suárez, dan Neymar, di bawah satu atap MLS.

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Langkah strategis seperti reunifikasi trio MSN tersebut akan menjadi salah satu upaya perekrutan pemain paling signifikan dalam sejarah sepak bola Amerika Utara. Meskipun investigasi terkait transfer-transfer sebelumnya masih berlangsung, manajemen Inter Miami tetap optimis dan fokus pada strategi jangka panjang. Rekan-rekan setim Messi sering kali menyoroti bahwa semangat bersaing yang ditunjukkan sang kapten setiap harinya telah menetapkan standar tinggi yang tak mengenal kompromi di ruang ganti.

Pengaruh Messi pada Budaya Klub Miami

Kehadiran Messi telah mengubah budaya Inter Miami CF secara fundamental sejak debutnya di liga. Kepemimpinannya menjadikan Inter Miami sebagai pesaing tangguh yang sangat serius menjelang babak play-off MLS Cup. Dengan kehidupan keluarga yang mapan dan arah masa depan yang jelas di Miami, legenda Argentina ini tampaknya sangat puas untuk mengakhiri karier gemilangnya di level tertinggi sepak bola Amerika Serikat.

Fokus pada tugasnya di Miami memungkinkan Messi untuk terus mendominasi performa di lapangan. Penyerang tersebut baru-baru ini kembali tampil gemilang dengan membawa timnya meraih kemenangan penting dengan skor 2-1 atas New England Revolution. Kemenangan ini sangat krusial bagi posisi klasemen tim di wilayah Timur, menjadikan mereka pesaing utama di turnamen pasca musim.

Target Konkret di MLS dan Concacaf

Performa gemilang Messi baru-baru ini melibatkan kontribusi gol kunci dalam pertandingan melawan New England Revolution. Setelah sempat tertinggal akibat penampilan lamban pada babak pertama, Messi memberikan assist cerdas berupa sundulan kepada Germán Berterame untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-69. Tidak lama kemudian, pada menit ke-83, Messi mencetak gol kemenangan sendiri yang memastikan tiga poin penuh untuk Inter Miami CF.

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Hasil kemenangan tersebut mengantar Inter Miami naik ke posisi kedua klasemen Wilayah Timur, dengan keunggulan satu poin atas New England dengan satu putaran tersisa di musim reguler. Yang lebih penting secara historis, hasil ini menjamin Inter Miami lolos otomatis ke Concacaf Champions Cup 2027. Langkah ini memberi Messi kesempatan lain untuk memperebutkan gelar internasional dalam karirnya.

Ambisi Internasional dan Dominasi Liga MX

Keterlibatan Inter Miami di Concacaf Champions Cup 2027 menandai ambisi besar klub untuk menembus panggung sepak bola Amerika Utara. Para wakil MLS berupaya mengakhiri dominasi klub-klub Liga MX yang telah berlangsung selama puluhan tahun di turnamen bergengsi tersebut. Ambisi klub di babak pascamusim kini sangat bergantung pada kapten mereka, Lionel Messi.

Dengan fokus yang jelas dan performa yang konsisten, Messi terus membuktikan dirinya sebagai pilar utama Inter Miami CF. Penolakan terhadap spekulasi pinjaman ke Argentina menunjukkan dedikasi penuh terhadap misi klub. Kini, seluruh perhatian terarah pada persiapan menghadapi babak play-off dan tantangan internasional di Concacaf Champions Cup 2027.