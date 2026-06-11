Lionel Messi's Journey to the World Cup Final and Beyond

The article discusses the career of Lionel Messi, who led Argentina to victory in the 2022 FIFA World Cup. It also mentions the speculation regarding his international future and the views of Roberto Carlos, a Brazilian legend, who believes Messi's physical condition and professionalism make him a strong contender for the 2030 World Cup.

Pemain Argentina , Lionel Messi , melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Islandia pada laga uji coba di Jordan-Hare Stadium, Auburn, Alabama, Amerika Serikat, Rabu (10/6/2026). 2022 di Qatar menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam kariernya.

Setelah bertahun-tahun mengejar trofi yang paling didambakan, sang kapten akhirnya sukses mengangkat trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Meski sudah mencapai puncak karier internasional, perjalanan Messi bersama Timnas Argentina tampaknya belum selesai. Pemain berusia 39 tahun itu dipastikan masih menjadi bagian penting Albiceleste menuju Piala Dunia 2026. Banyak pihak meyakini turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut akan menjadi panggung terakhir Messi di level internasional.

Namun, tidak semua orang sepakat dengan anggapan tersebut. Salah satu yang memiliki pandangan berbeda adalah legenda Brasil dan Real Madrid, Roberto Carlos. Menurutnya, kondisi fisik dan profesionalisme Messi membuat peluang tampil hingga Piala Dunia 2030 masih sangat terbuka. Legenda sepak bola Brasil, Roberto Carlos beraksi sebagai pelatih pada Fourfeo Mini Tournament yang diikuti pemain U-16 saat BRImo Future Garuda di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Kamis (01/06/2023).

(Bola.com/Bagaskara Lazuardi) Roberto Carlos mengaku selalu menikmati setiap kesempatan untuk menyaksikan Lionel Messi bermain. Baginya, kapten Argentina tersebut merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah lahir dari sepak bola Amerika Selatan. Penampilan Messi dalam beberapa tahun terakhir turut memperkuat penilaian tersebut. Setelah membawa Argentina juara dunia pada 2022, ia masih mampu menunjukkan performa impresif bersama klub maupun tim nasional.

Carlos pun menyampaikan kekagumannya secara terbuka.

"Sungguh tontonan yang luar biasa melihat Messi. Ia adalah pemain dengan kualitas luar biasa yang mewakili sepak bola Amerika Latin. Biarkan ia menikmatinya, karena ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya," ujarnya dalam wawancara dengan Pemain Argentina, Lionel Messi, mengontrol bola saat melawan Islandia pada laga uji coba di Jordan-Hare Stadium, Auburn, Alabama, Amerika Serikat, Rabu (10/6/2026). (AP Photo/Butch Dill) Di tengah spekulasi mengenai masa depan internasional Messi, Roberto Carlos justru melihat peluang yang lebih besar.

Menurutnya, turnamen 2026 belum tentu menjadi akhir perjalanan sang megabintang bersama Argentina. Carlos menyoroti bagaimana Messi menjaga tubuhnya dengan sangat baik sepanjang karier. Faktor tersebut dinilai menjadi alasan utama mengapa ia masih mampu bersaing di level tertinggi meski usianya terus bertambah. Mantan bek kiri Real Madrid itu juga melihat tidak ada penurunan signifikan dalam kualitas permainan Messi.

Karena itu, peluang tampil di Piala Dunia 2030 dinilainya sangat realistis apabila sang pemain masih memiliki motivasi yang sama.

"Ia bisa dengan mudah bermain di Piala Dunia lainnya. Ia sangat menjaga dirinya sendiri sehingga pada akhirnya ia bisa bermain lebih banyak lagi," terang Carlos





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