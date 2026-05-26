Lionel Messi's Injury Update and FIFA World Cup 2026 Squad Announcement

Inter Miami confirms that Lionel Messi only suffered a hamstring muscle strain during a match against Philadelphia Union. The club also explains that the issue is a result of fatigue after a series of matches. The examination showed that it was not a serious injury. Messi was replaced in the 73rd minute due to the risk of further injury. He was seen leaving the stadium and walking normally. The decision to replace him was made to prevent any further risk. Messi is expected to be part of the Argentina squad for the FIFA World Cup 2026. If he plays, he will make his sixth appearance in the tournament and tie the record for the most appearances in history. The tournament will take place in the USA, Canada, and Mexico from June 11. The Argentina squad is expected to be announced next week. Messi has been more cautious about his physical condition since joining Inter Miami in 2023. He has had some hamstring issues in the past. This season, Messi has scored 12 goals and provided eight assists in 14 MLS matches. His statistics are only one goal and one assist behind the leaders in the league's scoring and assist charts.

Lionel Messi dalam sesi latihan menjelang laga uji coba internasional melawan Mauritania, di Buenos Aires, Argentina, 25 Maret 2026 (c) AP Photo/Gustavo GarelloTerbaru, Inter Miami kemudian memberikan kabar yang lebih menenangkan.

Klub asal Amerika Serikat itu memastikan hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya cedera serius pada sang pemain. Lionel Messi dikepung pemain-pemain lawan dalam laga MLS antara Inter Miami vs Philadelphia Union di Nu Stadium, 25 Mei 2026 (c) AP Photo/Rebecca Blackwell Inter Miami mengumumkan bahwa Lionel Messi hanya mengalami kelelahan otot pada hamstring kaki kirinya. Klub menjelaskan masalah tersebut merupakan efek kelelahan setelah rangkaian pertandingan yang padat.

"Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ini tidak lebih dari kelebihan beban yang berkaitan dengan kelelahan otot," tulis Inter Miami dalam pernyataan resminya. Klub juga menambahkan bahwa waktu pemulihan Messi akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi fisik dan hasil evaluasi medis berikutnya.

"Jadwal kembalinya ke aktivitas fisik akan bergantung pada perkembangan klinis dan fungsionalnya," lanjut pernyataan tersebut. Messi ditarik keluar pada menit ke-73 saat Inter Miami menang 6-4 atas Philadelphia Union. Sebelumnya, pemain berusia 38 tahun itu sempat memberikan dua assist untuk empat gol Inter Miami di babak pertama. Insiden terjadi setelah Messi mengambil tendangan bebas dan langsung memegang bagian belakang kakinya.

Tim pelatih kemudian memutuskan untuk segera menggantinya demi menghindari risiko yang lebih besar. Setelah keluar lapangan, Messi terlihat langsung menuju lorong stadion. Meski demikian, ia masih tampak berjalan normal. Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos mengatakan keputusan menarik Messi dilakukan sebagai langkah pencegahan karena kondisi lapangan dan kelelahan yang dialami sang pemain.

Lionel Messi hingga kini memang belum secara resmi mengonfirmasi akan tampil di Piala Dunia 2026 bersama Argentina. Namun ia diperkirakan tetap akan masuk skuad juara bertahan tersebut. Jika tampil, Messi akan mencatatkan penampilan keenamnya di ajang Piala Dunia dan menyamai rekor terbanyak sepanjang sejarah. Turnamen tahun ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni.

Skuad Argentina sendiri dijadwalkan diumumkan pekan depan. Mereka akan memulai perjalanan di Piala Dunia dengan menghadapi Aljazair pada 16 Juni. Sejak bergabung dengan Inter Miami pada 2023, Messi memang lebih berhati-hati dalam mengatur kondisi fisiknya. Meski begitu, ia beberapa kali tetap harus menepi karena masalah hamstring.

Musim ini, Messi sudah mencetak 12 gol dan delapan assist dalam 14 pertandingan MLS. Catatan itu hanya terpaut satu angka dari pemimpin daftar pencetak gol maupun assist terbanyak liga.

