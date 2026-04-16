Lionel Messi Resmi Akuisisi Klub Kasta Kelima Liga Spanyol, UE Cornella

Mega bintang sepak bola Lionel Messi kini merambah dunia manajemen dengan resmi mengakuisisi klub kasta kelima Liga Spanyol, UE Cornella. Langkah ini memperkuat komitmennya terhadap pengembangan talenta muda dan akar sepak bola Catalonia.

Mega bintang sepak bola dunia, Lionel Messi , telah resmi mengambil langkah signifikan dalam dunia manajemen olahraga dengan meng akuisisi klub kasta kelima Liga Spanyol, UE Cornella. Kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub melalui laman resmi mereka, menandai sebuah babak baru dalam perjalanan karier sang legenda di luar lapangan hijau.

Pembelian ini bukan sekadar investasi finansial, melainkan juga merupakan pengukuhan lebih lanjut atas ikatan emosional dan profesional Messi dengan tanah kelahirannya, Catalonia, dan kota tempat ia mengukir sejarah, Barcelona. Bertahun-tahun membela FC Barcelona telah menanamkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap ekosistem sepak bola di wilayah tersebut, yang kini ia manifestasikan melalui kepemilikan klub yang berakar kuat di komunitas lokal. Komitmen Messi terhadap pembinaan talenta muda terlihat jelas dalam strategi akuisisinya di UE Cornella. Klub ini sendiri memiliki reputasi yang solid dalam pengembangan pemain usia dini, dengan tim-tim yang secara konsisten berkompetisi di level tertinggi baik di tingkat nasional maupun regional Spanyol. Hal ini sejalan dengan filosofi Messi yang selalu menekankan pentingnya investasi pada generasi penerus. Bukti nyata dari dedikasi ini adalah penyelenggaraan Messi Cup, sebuah turnamen prestisius yang edisi perdananya sukses digelar di Miami Desember lalu. Turnamen ini mempertemukan delapan tim U-16 terbaik dari seluruh dunia, termasuk nama-nama besar seperti Newell's Old Boys, Inter Milan, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, dan tentu saja, Barcelona. Keikutsertaan tim-tim papan atas tersebut menunjukkan ambisi Messi untuk menciptakan platform global bagi para pemain muda untuk bersaing dan berkembang. Kehadiran Lionel Messi sebagai pemilik UE Cornella diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan olahraga dan institusional klub. Visi jangka panjang dan rencana strategis yang telah disusun berfokus pada penguatan fondasi klub, baik dari sisi pembinaan pemain, infrastruktur, maupun manajemen. Keberlanjutan menjadi salah satu pilar utama dalam proyek ini, memastikan bahwa pertumbuhan klub tidak hanya bersifat sementara tetapi juga dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Hubungan kuat dengan akar lokal akan terus dijaga, bahkan diperdalam, melalui berbagai program yang melibatkan masyarakat sekitar. Messi dan timnya bertekad untuk menciptakan sebuah model klub yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga berkontribusi secara sosial dan ekonomi bagi Catalonia. Pengambilalihan ini membuka lembaran baru, penuh harapan akan kemajuan dan inovasi, serta menegaskan kembali peran Messi sebagai ikon sepak bola yang terus memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan olahraga yang dicintainya. Seluruh proses akuisisi ini telah melalui tahapan formalitas yang ketat, memastikan legalitas dan kelancaran transisi kepemilikan klub. Langkah ini disambut antusias oleh para penggemar dan pengamat sepak bola, yang melihat potensi besar dalam kolaborasi antara talenta kelas dunia seperti Messi dan sebuah klub yang memiliki potensi pengembangan yang kuat. Fokus pada pengembangan bakat lokal akan menjadi prioritas utama, dengan harapan dapat mencetak bintang-bintang masa depan dari Catalonia





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hansi Flick Bidik Gelar La Liga Usai Barcelona Tersingkir dari Liga ChampionsHansi Flick mengalihkan fokus Barcelona ke perburuan gelar Liga Spanyol usai tersingkir dari Liga Champions 2025-2026.

Read more »

Pemain Termahal Liga Inggris Tidak Mau Berbenturan Badan, Liverpool Tersingkir dari Liga ChampionsPerforma buruk Alexander Isak yang disebut tidak mau berbenturan badan dengan pemain PSG ikut berperan membuat Liverpool tersingkir di babak perempat final Liga Champions.

Read more »

Kylian Mbappe menyamai rekor Karim Benzema dan memecahkan rekor Lionel Messi, saat bintang Real Madrid itu mencatatkan sejarah di Liga Champions meski timnya kalah dari BayernKylian Mbappé menyamai rekor Prancis milik Karim Benzema dan mengungguli Lionel Messi dalam hal jumlah gol di Liga Champions saat Real Madrid berhadapan dengan Bayern Munich.

Read more »

Lionel Messi menyelesaikan pembelian klub Spanyol dalam langkah yang mengejutkan, sementara bintang Inter Miami itu 'mempererat hubungan eratnya dengan Barcelona'Lionel Messi telah secara resmi menyelesaikan proses pembelian klub Spanyol UE Cornellà. Bintang Inter Miami yang telah menghabiskan dua dekade di La Liga bersama Barcelona ini telah mengambil alih kepemilikan penuh atas klub yang berlaga di Tercera RFEF tersebut guna semakin memperkuat warisannya di wilayah Catalonia.

Read more »

Lionel Messi beli klub kasta kelima Liga Spanyol UE CornellaMega bintang Lionel Messi resmi membeli klub kasta kelima Liga Spanyol UE Cornella setelah rampungnya proses formal akuisisi klub tersebut.Dikutip dari laman ...

Read more »

Susul Ronaldo, Lionel Messi Resmi Jadi Pemilik Klub Kasta Kelima Liga SpanyolUE Cornella resmi mengumumkan Lionel Messi sebagai pemilik baru klub asal Catalonia tersebut.

Read more »