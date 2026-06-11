Lionel Messi: Pemain Sepak Bola Terbaik Sepanjang Sejarah Piala Dunia

Lionel Messi telah memenangkan dua Golden Ball, penghargaan pemain terbaik Piala Dunia, dan merupakan pemain pertama dan satu-satunya yang memenangkannya dua kali. Dia juga telah mencetak empat gol di putaran final Piala Dunia 2014 dan membantu Argentina memenangkan gelar juara dunia pertama mereka sejak 1986 di Piala Dunia 2022.

Lionel Messi di sesi latihan Timnas Argentina di Ellis Field Texas A&M menjelang Piala Dunia 2026 selalu menjadi panggung terbesar bagi para pemain sepak bola untuk mengukir sejarah.

Selain trofi juara, turnamen empat tahunan ini juga menghadirkan penghargaan individu bergengsi bagi pemain terbaik sepanjang kompetisi. Salah satu penghargaan paling prestisius adalah adidas Golden Ball. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemain yang dinilai tampil paling menonjol selama putaran final Piala Dunia. Sejak diperkenalkan pada 1982, hanya segelintir pemain yang mampu meninggalkan jejak mendalam dalam perebutannya.

Sejak 1982, hanya segelintir pemain yang mampu meninggalkan jejak mendalam dalam perebutan Golden Ball. Lionel Messi adalah salah satu dari mereka. Messi pertama kali meraih Golden Ball pada Piala Dunia 2014 di Brasil. Saat itu ia mencetak empat gol dan membantu Argentina melaju hingga partai final sebelum akhirnya kalah dari Jerman.

Penghargaan tersebut membuatnya mengungguli Thomas Muller dan Arjen Robben yang masing-masing meraih Silver Ball dan Bronze Ball. Delapan tahun kemudian, Messi kembali memenangkan penghargaan yang sama di Piala Dunia 2022. Kali ini pencapaiannya terasa lebih istimewa karena ia sukses mengantar Argentina meraih gelar juara dunia pertama mereka sejak 1986. Keberhasilan tersebut menjadikan Messi sebagai pemain pertama dan hingga kini satu-satunya yang memenangkan Golden Ball dua kali.

Rekor itu semakin memperkuat posisinya dalam sejarah Piala Dunia. Meski hanya Messi yang mampu meraih dua Golden Ball, ada empat pemain lain yang juga berhasil dua kali finis di podium penghargaan pemain terbaik Piala Dunia. Mereka adalah Paolo Rossi, Diego Maradona, Ronaldo, dan Luka Modric. Paolo Rossi lebih dulu mencatatkan prestasi tersebut.

Penyerang Italia itu meraih posisi kedua pada penghargaan pemain terbaik Piala Dunia 1978, sebelum akhirnya memenangkan Golden Ball pada edisi 1982 ketika membawa Italia menjadi juara dunia. Diego Maradona kemudian memenangkan Golden Ball pada Piala Dunia 1986 setelah memimpin Argentina meraih gelar juara. Empat tahun berselang, ia kembali masuk podium dengan meraih Bronze Ball pada Piala Dunia 1990. Ronaldo juga dua kali berada di tiga besar.

Legenda Brasil itu memenangkan Golden Ball pada Piala Dunia 1998 dan meraih Silver Ball pada edisi 2002. Sementara itu, Luka Modric meraih Golden Ball pada 2018 setelah membawa Kroasia ke final, lalu menambah Bronze Ball pada Piala Dunia 2022. Dengan Piala Dunia 2026 sedang berlangsung, perhatian kembali tertuju pada perebutan Golden Ball. Namun hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu menyamai pencapaian Messi sebagai pemilik dua trofi penghargaan pemain terbaik turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut





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