Lionel Messi langsung membuka Piala Dunia 2026 dengan sensasi. Pemain berjuluk La Pulga itu membawa Argentina menang telak 3-0 atas Aljazair berkat torehan hattrick-nya.

2026 menghadirkan sejumlah lencana khusus yang dikenakan pemain berdasarkan pencapaian mereka pada edisi-edisi sebelumnya. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah emblem Sepatu Emas , lencana khusus yang hanya diberikan kepada pemain yang pernah menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia.

Lionel Messi Langsung Pecahkan 4 Rekor di Piala Dunia 2026 usai Cetak Hattrick saat Argentina Gilas Aljazair. Mbappe berhak mengenakan emblem Sepatu Emas setelah menjadi top skor Piala Dunia 2022 di Qatar. Ketika itu penyerang Prancis tersebut mencetak delapan gol, termasuk hattrick pada partai final melawan Timnas Argentina.

Pada Piala Dunia 2026, Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol saat Prancis mengalahkan Senegal 3-1 pada laga pembuka Grup I. Kapten Timnas Inggris ini menjadi pemilik emblem Sepatu Emas berkat pencapaiannya pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Kane keluar sebagai pencetak gol terbanyak turnamen setelah membukukan enam gol dan membawa Inggris melangkah hingga semifinal. Hingga kini, ia masih menjadi andalan utama The Three Lions di level internasional.

James Rodriguez menjadi pemain ketiga yang mengenakan emblem Sepatu Emas di Piala Dunia 2026. Gelandang serang Kolombia tersebut memenangkan penghargaan Sepatu Emas pada Piala Dunia 2014 di Brasil setelah mencetak enam gol. Salah satu golnya yang paling dikenang adalah tendangan voli spektakuler ke gawang Timnas Uruguay yang kemudian terpilih sebagai gol terbaik turnamen. Emblem Sepatu Emas menjadi salah satu lencana paling eksklusif yang digunakan pemain di Piala Dunia 2026.

Tidak semua pemain bisa mengenakannya karena hanya diberikan kepada mantan peraih penghargaan pencetak gol terbanyak turnamen. Selain emblem Sepatu Emas, FIFA juga menghadirkan sejumlah lencana khusus lainnya untuk pemain dengan pencapaian tertentu, seperti lencana warisan bagi pemain yang tampil di lima edisi Piala Dunia atau lebih. Beberapa pemain yang mengenakan emblem tersebut antara lain Lionel Messi dari Argentina, Cristiano Ronaldo dari Portugal, Luka Modric dari Kroasia, Manuel Neuer dari Jerman, dan Yuto Nagatomo dari Jepang.

Sementara itu, para peraih penghargaan Golden Glove atau sarung tangan emas juga mendapatkan lencana khusus. Di antara pemain yang mengenakannya pada Piala Dunia 2026 adalah Manuel Neuer, Emiliano Martinez, dan Thibaut Courtois. Lionel Messi sukses mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dengan hattrick-nya di Piala Dunia 2026. Dia berhasil mengantarkan Argentina menang 3-0 atas Aljazair.

Kylian Mbappe tampil dengan jersey berbeda saat Prancis menghadapi Senegal di Piala Dunia 2026. Ternyata ada alasan khusus di balik lencana yang dikenakannya. Lionel Messi langsung membuka Piala Dunia 2026 dengan sensasi. Pemain berjuluk La Pulga itu membawa Argentina menang telak 3-0 atas Aljazair berkat torehan hattrick-nya.

Timnas Argentina sukses mengawali langkah mereka di Piala Dunia 2026 dengan cemerlang. Mereka menghajar Aljazair dengan skor telak 3-0 berkat hattrick Lionel Messi. Lionel Messi berpeluang menjadi pemilik assist terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Berikut daftar sembilan pemain dengan assist terbanyak di turnamen tersebut.

Pelatih Didier Deschamps menyebut Michael Olise menjadi kunci perubahan permainan Prancis saat mengalahkan Senegal 3-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Mantan striker Real Madrid dan Spanyol Raul Gonzalez mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat. Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung.

Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane. Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah. Jerman Barat dan Austria Faktor ketegangan diplomatik menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026.

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