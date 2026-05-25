Lionel Messi Hilang dari Pertandingan Minggu, Akan Hadapi Perjalanan Lama untuk Comeback

Inter Miami memberikan kabar terbaru mengenai Lionel Messi setelah pemain berusia 38 tahun itu ditarik keluar pada pertandingan Minggu melawan Philadelphia Union akibat keluhan fisik. Setelah menjalani serangkaian tes lanjutan pada Senin, klub menyatakan bahwa diagnosis awal Messi menunjukkan adanya "kelelahan otot berlebihan pada otot paha belakang kirinya," dan kembalinya ia ke lapangan bergantung pada "perkembangan klinis dan fungsionalnya." Meskipun Inter Miami belum memberikan jadwal pasti mengenai kembalinya Messi, Fabrizio Romano melaporkan bahwa penyerang asal Argentina itu diperkirakan sudah siap saat ia menjalani dua pertandingan persahabatan sebelum memulai upaya mempertahankan gelar mereka pada 16 Juni di Kansas City melawan Aljazair. The Herons akan menjalani jeda yang cukup lama sebelum kembali beraksi, dengan pertandingan liga berikutnya dijadwalkan pada 22 Juli. Saat ini, mereka berada di peringkat kedua di Wilayah Timur dengan 31 poin setelah 15 pertandingan.

