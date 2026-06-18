Lionel Messi Cetak Hattrick dan Kiper Cape Verde Vozinha Jadi Sorotan di Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 menyaksikan aksi gemilang Lionel Messi dengan hattricknya pertama dalam turnamen sekaligus kiper Cape Verde Vozinha yang menginspirasi timnya menahan Spanyol. keduanya menarik perhatian media dan penggemar internasional甲醇.

Lionel Messi merayakan gol pertama timnya dalam pertandingan sepak bola Grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Aljazair di Stadion Kansas City di Kansas City pada 16 Juni 2026.

Seluruh peserta Piala Dunia 2026 sudah menuntaskan ronde pertama pertandingan mereka hingga Kamis (18/6/2026). Gelandang timnas Spanyol Rodri bereaksi di samping kiper Tanjung Verde Vozinha (tengah) setelah gagal memanfaatkan peluang gol pada laga Grup H Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Tanjung Verde di Stadion Atlanta, Atlanta, pada 15 Juni 2026. Kiper Cape Verde ini menjadi tembok kokoh yang membuat frustrasi sang juara Eropa, Spanyol.

Vozinha jelas menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatian publik sejauh ini di Piala Dunia. Kiper berusia 40 tahun tersebut membuat tujuh penyelamatan hebat untuk menghalau tim penuh bintang Spanyol. Aksi demi aksi di bawah mistar membuat La Roja mentok tanpa gol dan harus menerima hasil kacamata. Apresiasi langsung mengucur kepada sang kiper yang pernah menjadi rekan setim penyerang Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, di AS Trencin pada 2022 ini.

Akun Instagram sang penjaga gawang yang tadinya hanya mempunyai 56.000 pengikut sudah banjir followers menjadi 13,3 juta pengikut per Kamis (18/6) ini. Penyerang Argentina bernomor punggung #10, Lionel Messi, merayakan gol pertamanya untuk timnya dalam pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Aljazair di Kansas City Stadium, Kansas City, pada 16 Juni 2026. Magis Lionel Messi di Piala Dunia terus berlanjut. Megabintang yang menjadi roket pendorong Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2022 ini tak lengkang oleh waktu.

Ia mencatatkan hattrick perdananya di Piala Dunia dengan tiga gol yang ia cetak ke gawang Aljazair di Stadion Kansas City pada Rabu (17/6/2026) pagi WIB





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