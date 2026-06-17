Lionel Messi Cetak Hattrick, Argentina Menang Telak 3-0 di Piala Dunia 2026

Pada Rabu (17/6/2026) pagi WIB, La Albiceleste mengawali Piala Dunia 2026 dengan menekuk Aljazair dengan skor telak 3-0. Lionel Messi mencetak hattrick dalam duel di Kansas City, Amerika Serikat tersebut. Messi Hat-trick di Laga ke-200, Scaloni Tak Mampu Berkata-kata: Tak Ada Logika yang Bisa Jelaskan Ini

Pada Rabu (17/6/2026) pagi WIB, La Albiceleste mengawali Piala Dunia 2026 dengan menekuk Aljazair dengan skor telak 3-0. Lionel Messi mencetak hattrick dalam duel di Kansas City, Amerika Serikat tersebut.

Messi Hat-trick di Laga ke-200, Scaloni Tak Mampu Berkata-kata: Tak Ada Logika yang Bisa Jelaskan Ini Catatan clean sheet Martinez membantu Argentina untuk menatap laga berikutnya dengan optimistis. Berikutnya, mereka akan menghadapi Austria dan juga Yordania. Pengakuan Jujur Lionel Messi soal Tangisannya saat Cetak Hattrick untuk Argentina di Piala Dunia 2026 Warta yang beredar di Italia mengatakan kesepakatan verbal sudah diraih. Namun, negosiasi masih berlanjut, baik dengan Martinez sendiri maupun dengan Villa perihal maharnya.

Menurut kabar dari jurnalis ternama Italia, Gianluca Di Marzio, Juve dan Martinez melanjutkan negosiasi pada Selasa (16/6/2026) untuk menemukan kesepakatan mengenai gajinya. Namun, satu nama lain mencuat dalam daftar incaran Si Nyonya Tua. Berdasarkan warta dari jurnalis Italia tersebut, gaji Vicario masih lebih murah ketimbang Martinez. Namun, permintaan harga Vicario bakal jauh lebih mahal.

Keduanya melalui musim yang jauh berbeda pada 2025-2026 ini. Martinez merupakan kiper kelas dunia yang berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Dunia 2022 untuk Argentina. Pada musim ini, lemari trofinya bertambah karena Villa sukses menjuarai Liga Europa. Dia juga membantu tim asuhan Unai Emery untuk finis di peringkat keempat klasemen Liga Inggris untuk lolos ke Liga Champions pada musim depan.

Di sisi lain, Vicario dan Spurs berkutat di zona degradasi. Mereka baru bisa memastikan diri lolos dari ancaman degradasi pada pekan terakhir kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League. Sang kiper Timnas Italia juga sempat mengalami masalah cedera pada musim ini yang membuatnya harus dioperasi. Vicario juga hanya menjadi cadangan di tim nasional di belakang Gianluigi Donnarumma.

Nama Raul Gonzalez selama ini identik dengan Real Madrid. Namun, legenda hidup Los Blancos tersebut ternyata menyimpan ketertarikan terhadap sepak bola Indonesia. Bahkan, Pelatih Aljazair Petkovic akui timnya beri ruang terlalu bebas hingga Messi hat-trick. Kiper Luca Zidane blunder, Argentina menang telak 3-0 di Piala Dunia 2026.

Lionel Messi cetak hat-trick ke gawang Aljazair, bantu Argentina menang 3-0. Scaloni sampai tak bisa jelaskan performa sang kapten yang terus pecahkan rekor. Herve Renard hampir gagal tampil di Piala Dunia 2026 karena dipecat Arab Saudi. Namun, dia justru mendapatkan kesempatan untuk menangani Timnas Tunisia.

Lionel Messi mengungkap pengakuannya setelah mencetak hattrick di Piala Dunia 2026. Dia membantu Argentina meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Aljazair. Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di panggung Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Argentina itu mencetak hat-trick saat membawa Albiceleste mengalahkan Aljazair.

Mantan striker Real Madrid dan Spanyol Raul Gonzalez mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat. Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane.

Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah. Jerman Barat dan Austria Faktor ketegangan diplomatik menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan mengevakuasi sarang tawon jenis odeng berukuran cukup besar di lingkungan SMAN 2 Kalian Kampus Ubhara Surabaya mewisuda 207 mahasiswa.

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Lionel Messi Piala Dunia 2026 Argentina Aljazair Hattrick

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