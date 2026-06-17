Lionel Messi Cetak Hat-Trick, Menyamai Rekor Miroslav Klose

Lionel Messi mencetak hat-trick dalam laga melawan Aljazair di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, dan menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol. Namun, rekor ini masih kalah dengan Cristiano Ronaldo, yang telah mencetak gol di setiap edisi Piala Dunia yang ia ikuti sejak debutnya di Piala Dunia 2006 di Jerman.

Rabu (17/6/2026). Kapten La Albiceleste, Lionel Messi , mencetak hat-trick dalam laga melawan Aljazair di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Torehan tiga gol sekaligus itu mengantarkan Messi menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol.

Namun, rekor ini masih kalah dengan Cristiano Ronaldo, yang telah mencetak gol di setiap edisi Piala Dunia yang ia ikuti sejak debutnya di Piala Dunia 2006 di Jerman. Messi sendiri pernah melewatkan satu edisi tanpa mencetak gol, yaitu Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sementara itu, Timnas Inggris akan memulai petualangannya di Piala Dunia 2026, namun pelatih Thomas Tuchel dikabarkan sudah menyiapkan sejumlah keputusan strategis untuk menghadapi Kroasia.

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