Lionel Messi Cetak Hat-trick di Laga ke-200 Argentina

Lionel Messi mencetak hat-trick di laga ke-200 Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia 2026. Kemenangan Argentina 3-0 atas Aljazair membantu mereka mempertahankan gelar.

Lionel Messi mencetak hat-trick di laga ke-200 Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia 2026 . Kemenangan Argentina 3-0 atas Aljazair membantu mereka mempertahankan gelar. Meskipun kecewa, pelatih Aljazair Petkovic memberikan apresiasi terhadap kecerdasan bermain Messi yang selalu tepat dalam mengambil keputusan di situasi penting.

Messi menjadi pusat permainan Argentina, dengan sebagian besar serangan berawal dari kakinya. Hal ini membuat Aljazair kesulitan mengembangkan permainan mereka sendiri. Kiper Aljazair Luca Zidane juga mendapat sorotan setelah dinilai kurang sigap dalam mengantisipasi dua gol awal Messi. Gol pertama terjadi akibat reaksi lambat, sementara gol kedua lahir dari tembakan jarak jauh yang kembali gagal dibendung.

Situasi itu membuat Aljazair kehilangan momentum untuk bangkit. Lionel Messi mencetak hat-trick ke gawang Aljazair, membantu Argentina menang 3-0. Scaloni sampai tak bisa jelaskan performa sang kapten yang terus pecahkan rekor. Herve Renard hampir gagal tampil di Piala Dunia 2026 karena dipecat Arab Saudi, namun dia justru mendapatkan kesempatan untuk menangani Timnas Tunisia.

Lionel Messi mengungkap pengakuannya setelah mencetak hattrick di Piala Dunia 2026. Dia membantu Argentina meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas Aljazair. Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya di panggung Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Argentina itu mencetak hat-trick saat membawa Albiceleste mengalahkan Aljazair.

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