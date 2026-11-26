PT. Langit Esa Oktagon dan Lion Group membuka rekrutmen untuk berbagai posisi teknik, cleaning, dan procurement. Syarat pendidikan minimal SMK hingga S1.

PT. Langit Esa Oktagon (PT. LEO Group) melalui anak perusahaannya, Lion Air, secara resmi membuka pintu rekrutmen untuk sejumlah posisi strategis dan operasional. Perusahaan penerbangan domestik terkemuka dan maskapai berbiaya rendah tersebut mengincar talenta yang siap berkontribusi dalam menjaga kualitas layanan dan efisiensi operasional di seluruh jaringan rute mereka di Indonesia.

Posisi Tersedia dan Kualifikasi Pendidikan

Kali ini, Lion Group membuka peluang karir bagi lulusan baru maupun para profesional yang telah berpengalaman dalam bidangnya. Posisi yang tersedia mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari Aircraft Structure Repair, Cleaning, Gardening, hingga Procurement. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga standar keamanan dan kenyamanan penerbangan sekaligus efisiensi fasilitas.

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Syarat pendidikan minimal yang ditetapkan untuk para pelamar adalah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Sarjana (S1). Fleksibilitas ini membuka kesempatan bagi berbagai lapisan tenaga kerja untuk bergabung dengan perusahaan yang dikenal disiplin dan mengutamakan nilai bagi pelanggan.

Spesifikasi Teknis dan Pengalaman Kerja

Untuk posisi yang membutuhkan keahlian teknis khusus, persyaratan pendidikannya lebih spesifik. Pelamar diharapkan memiliki latar belakang pendidikan SMK atau jurusan relevan di bidang Teknik Penerbangan, Airframe Powerplant, Avionik, Motor Pesawat, atau Sheet Metal. Keahlian-keahlian ini menjadi kunci dalam menjaga airframe dan sistem pesawat tetap dalam kondisi prima.

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Selain kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja juga menjadi pertimbangan penting. Khusus untuk bidang Pengadaan (Procurement), pengalaman minimal lima tahun diutamakan. Perusahaan menekankan bahwa pengalaman dalam proyek-proyek terkait bangunan, fasilitas, atau kantor merupakan nilai tambah yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur pendukung penerbangan yang kompleks.

Proses Rekrutmen dan Peringatan Penting

Bagi para profesional yang berminat, Lion Group memfasilitasi informasi resmi melalui situs web resminya. Pelamar dapat melakukan pendaftaran dan mengisi dokumen yang diperlukan secara online. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kandidat yang lolos seleksi awal memiliki kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang dilamar.

Penting bagi para pencari kerja untuk memastikan bahwa semua dokumen pendukung, seperti data diri, Curriculum Vitae (CV), dan sertifikat keahlian, telah disiapkan dengan lengkap. Kelengkapan dokumen ini akan mempercepat proses verifikasi oleh tim rekrutmen Lion Air dan PT. Langit Esa Oktagon.

Keamanan Informasi dan Anti Penipuan

Lion Group memberikan peringatan keras terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Para pelamar diimbau untuk selalu waspada terhadap lowongan pekerjaan yang tidak resmi. Perusahaan menegaskan bahwa segala proses rekrutmen, mulai dari pendaftaran hingga wawancara, tidak akan dipungut biaya apapun.

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Segala bentuk permintaan uang atau biaya administrasi dari pihak yang mengklaim sebagai perwakilan Lion Air atau PT. LEO Group adalah penipuan. Para pelamar disarankan untuk hanya mengikuti prosedur resmi yang tercantum di situs web resmi perusahaan untuk menghindari risiko kerugian finansial dan data pribadi.

Dampak Ekonomi dan Peluang Kaum Menengah

Pembukaan lowongan kerja ini terjadi di tengah tren pasar tenaga kerja yang dinamis, khususnya bagi kaum menengah yang berada di persimpangan antara kekhawatiran akan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kesempatan baru dari Job Fair. Rekrutmen massal ini menawarkan stabilitas karir bagi mereka yang mencari perubahan atau memulai perjalanan profesional di industri penerbangan.

Sebagai bagian dari Lion Group yang lebih luas, PT. Langit Esa Oktagon terus berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Dengan menggabungkan kebutuhan teknis pesawat dan efisiensi fasilitas, perusahaan ini menjadi salah satu pemain kunci dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas di sektor transportasi udara nasional.