Lion Group Berkomitmen Mengikuti Kebijakan Pemerintah tentang Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Lion Group berkomitmen penuh untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembahasan tarif batas atas tiket pesawat, sebagai upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan dan aksesibilitas masyarakat luas.

Lion Group berkomitmen penuh untuk mengikuti kebijakan pemerintah terkait pembahasan tarif batas atas tiket pesawat , sebagai upaya menjaga keberlanjutan industri penerbangan dan aksesibilitas masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan oleh Corporate Communications Strategic Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, di Jakarta pada Selasa (3/6). Danang menyatakan bahwa perusahaan terus menjalin koordinasi intensif dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi ini bertujuan merumuskan kebijakan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh pihak. Lion Group secara konsisten menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan yang diterapkan dapat mendukung keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kepentingan pengguna jasa. Danang Mandala Prihantoro menekankan pentingnya dialog konstruktif dalam merumuskan kebijakan tarif penerbangan. Perusahaan menghormati setiap keputusan yang diambil pemerintah bersama para pemangku kepentingan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kelangsungan bisnis penerbangan nasional dan ekosistem transportasi udara secara menyeluruh.

Lion Group berpandangan bahwa berbagai pembahasan mengenai tarif penerbangan, termasuk TBA dan komponen biaya lainnya, perlu dilakukan melalui dialog yang konstruktif bersama regulator serta pelaku industri terkait. Selain keberlanjutan usaha, Lion Group juga mempertimbangkan aspek keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat dapat terus menikmati layanan transportasi udara secara optimal. Danang menambahkan, pembahasan teknis mengenai kebijakan tarif akan terus dikomunikasikan secara intensif guna menghasilkan keputusan yang menguntungkan industri sekaligus pelanggan penerbangan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan penyesuaian tarif akan dilakukan secara terukur. Pertimbangan utama adalah kondisi masyarakat serta kenaikan harga energi dunia akibat konflik global. AHY mengakui bahwa menghadapi dinamika global seperti ini tidak selalu mudah. Namun, ia berharap ada perbaikan situasi dan harga tiket pesawat tidak terlalu memberatkan masyarakat.

Konflik dan ketegangan global memang berdampak langsung pada kenaikan harga energi, yang kemudian memengaruhi biaya operasional maskapai penerbangan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menegaskan bahwa pembahasan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat akan melibatkan maskapai dan pemangku kepentingan. Ini adalah respons terhadap dampak geopolitik global terhadap biaya operasional penerbangan. Kenaikan harga avtur berdampak signifikan pada biaya operasional maskapai penerbangan.

Setelah itu, pembahasan mengenai TBA tiket pesawat akan dilanjutkan secara komprehensif. Kenaikan harga energi dunia, terutama avtur, menjadi faktor utama yang mendorong pembahasan ulang tarif penerbangan. Konflik dan ketegangan dunia berdampak langsung pada kenaikan harga energi global yang kemudian memengaruhi biaya operasional sektor transportasi udara. Hal ini secara otomatis meningkatkan beban operasional bagi seluruh maskapai penerbangan.

Pemerintah menyadari bahwa tekanan biaya operasional ini perlu diatasi agar industri penerbangan tetap sehat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan mengenai berbagai opsi kebijakan. Koordinasi juga dilakukan dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga energi dunia saat ini. maupun TBA, merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan ini antara kemampuan maskapai untuk beroperasi secara berkelanjutan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan penerbangan.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim industri yang stabil dan berkelanjutan. UMKM Kalteng Naik Kelas. Presiden Prabowo Pemerintah Tanggung PPN Tiket Pesawat Ekonomi, Harga Lebih Terjangkau Selama 60 Hari. Pemerintah resmi menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat ekonomi domestik selama 60 hari melalui PMK 24/2026, bertujuan menjaga keterjangkauan harga dan keberlangsungan industri penerbangan nasional.

Lion Group serius mengantisipasi bird strike jelang Angkutan Lebaran 2026. CEO Daniel Putut Kuncoro Adi soroti peningkatan insiden dan pentingnya koordinasi lintas sektor demi keselamatan penerbangan yang optimal. Presiden Direktur Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi menegaskan komitmen Transformasi Lion Group pada keselamatan, layanan, dan keberlanjutan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas industri penerbangan nasional.





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