Lintas Teknologi Solusi Day 2026: Percepat Adopsi AI Bertanggung Jawab di Indonesia

Pemerintah dan Lintas Teknologi Indonesia sepakat percepat adopsi AI dengan infrastruktur telekomunikasi kuat dan kebijakan strategis di Forum Lintas Teknologi Solusi Day 2026.

Pertumbuhan kecerdasan buatan atau AI kini berkembang sangat pesat, menuntut Indonesia untuk mengadopsi teknologi yang relevan dan bertanggung jawab. Dalam forum Lintas Teknologi Solutions Day 2026, para pemimpin negara dan industri menekankan bahwa infrastruktur telekomunikasi serta kebijakan yang tepat menjadi fondasi utama ekosistem AI. Peristiwa ini diselenggarakan oleh PT Lintas Teknologi Indonesia pada Senin (2/11/2026) di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk membahas kesiapan nasional dalam memanfaatkan kecerdasan buatan.

Pentingnya Infrastruktur Telekomunikasi untuk AI

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyoroti bahwa pertukaran data, komputasi cloud, dan pengembangan aplikasi AI sangat bergantung pada jaringan yang andal. Kesiapan Indonesia harus diperkuat melalui peningkatan kualitas konektivitas, perluasan jaringan broadband, serta kolaborasi kuat antara pemerintah dan industri. Tanpa fondasi infrastruktur yang kuat, ekosistem teknologi tidak dapat tumbuh secara optimal.

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Nezar Patria juga menekankan perlunya kebijakan dan regulasi yang mampu mendukung inovasi sambil memastikan adopsi AI berlangsung secara bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan digital Indonesia di tengah arus perubahan teknologi global yang semakin dinamis. Regulasi yang tepat akan melindungi masyarakat dari risiko digital sekaligus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Posisi Pemerintah dan Menteri Kebudayaan

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, mengingatkan bahwa perkembangan AI adalah bagian dari kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari. Perubahan ini akan membawa dampak signifikan terhadap pola hidup, interaksi antarmanusia, serta ekspresi budaya di seluruh nusantara. Oleh karena itu, pendekatan human-centered AI harus diedepankan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

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Fadli Zon mengapresiasi Lintas Group karena berhasil mempertemukan komunitas digital, teknologi, telekomunikasi, dan penyedia AI dalam forum ini. Menurut dia, AI perlu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, termasuk mengoptimalkan kekayaan budaya Indonesia melalui pendekatan digital. Pengembangan konten budaya dan pengelolaan Intellectual Property (IP) dapat menjadi potensi pertumbuhan ekonomi budaya yang besar jika dikelola dengan baik.

Peran Strategis Lintas Teknologi Indonesia

Bagi PT Lintas Teknologi Indonesia, kesiapan AI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi semata. Diperlukan keselarasan antara kebijakan, infrastruktur digital, kebutuhan industri, dan kapabilitas talenta agar inovasi dapat diterapkan secara tepat guna. President Director PT Lintas Teknologi Indonesia, Muhamad Paisol, menyatakan bahwa LTI mengambil peran sebagai orkestrator teknologi dalam ekosistem ini.

Lintas Teknologi Indonesia (LTI) mengintegrasikan berbagai kapabilitas teknologi dan menghubungkannya dengan kebutuhan industri yang nyata. Teknologi harus lebih dari sekadar inovasi; teknologi perlu diintegrasikan menjadi solusi yang relevan, dapat diterapkan, dan menghasilkan dampak nyata bagi pelanggan maupun masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, operator, principal, dan mitra ekosistem, LTI memastikan kesiapan AI diterjemahkan menjadi nilai tambah bagi Indonesia.

Dampak Nyata bagi Industri dan Masyarakat

Dari sisi industri, operator telekomunikasi memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan layanan digital yang berbasiskan AI. Penerapan AI membutuhkan kualitas data yang tinggi, kompetensi talenta yang memadai, serta pemilihan use case yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pendekatan praktis ini mengarah pada penerapan AI yang nyata, bukan sekadar demonstrasi inovasi belaka.

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LTI menjalankan peran sebagai orkestrator teknologi melalui integrasi kapabilitas berbagai mitra dan eksplorasi solusi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Langkah ini ditujukan agar AI dapat diterapkan secara praktis di berbagai sektor. Kolaborasi multi-pihak ini menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital dan memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi teknologi global.