Lintas Teknologi Indonesia Dorong Regulasi AI Jelas di Forum Solutions Day 2026

PT Lintas Teknologi Indonesia menggelar Lintas Teknologi Solutions Day 2026 untuk membahas kesiapan AI, regulasi, dan kolaborasi antar sektor di Jakarta.

PT Lintas Teknologi Indonesia secara resmi menggelar acara Lintas Teknologi Solutions Day 2026 dengan mengambil tema 'AI Is Ready. Are You Part of It?'. Acara bergengsi ini dilaksanakan di Royale Jakarta Golf Club, yang berlokasi di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta. Perhelatan tersebut bertepatan dengan perayaan dua puluh lima tahun perjalanan perusahaan dalam melayani kebutuhan teknologi nasional.

Forum strategis ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan krusial dari beragam sektor. Hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan dari pemerintah, industri telekomunikasi, perusahaan teknologi besar, serta ekosistem digital Indonesia. Mereka berkumpul untuk membahas secara mendalam mengenai kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI secara bertanggung jawab. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi AI dapat menghasilkan dampak positif dan nyata bagi masyarakat luas.

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Kerangka Regulasi AI yang Adaptif

Kepastian regulasi menjadi syarat mutlak untuk memberikan arah yang jelas bagi industri dalam mengembangkan dan menerapkan AI secara bertanggung jawab. Regulasi yang adaptif tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepentingan publik, tetapi juga harus tetap mendorong inovasi teknologi. Tanpa kerangka hukum yang jelas, pengembangan teknologi berisiko menimbulkan masalah etis dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, PT Lintas Teknologi Indonesia menekankan bahwa kesiapan terhadap teknologi AI tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi itu sendiri. Diperlukan keselarasan yang ketat antara kebijakan pemerintah, infrastruktur digital, kebutuhan industri, serta kapabilitas talenta lokal. Tanpa keseimbangan keempat elemen tersebut, inovasi teknologi sulit untuk diterapkan secara tepat guna dan efisien di lapangan.

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Visi Strategis Muhamad Paisol

Muhamad Paisol, yang menjabat sebagai President Director PT Lintas Teknologi Indonesia, menyampaikan pandangan strategis mengenai peran perusahaan sebagai sistem integrator. Ia menjelaskan bahwa Lintas Teknologi Indonesia memegang peranan vital untuk mengorkestrasi berbagai kapabilitas teknologi yang ada. Teknologi ini kemudian harus dihubungkan secara langsung dengan kebutuhan riil industri di Indonesia agar solusinya relevan.

Lebih lanjut, Muhamad Paisol menyatakan bahwa bagi mereka, teknologi harus lebih dari sekadar inovasi belaka. Teknologi perlu diintegrasikan menjadi solusi yang konkret, dapat diterapkan, dan menghasilkan dampak nyata bagi pelanggan maupun masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi AI bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menjembatani kesenjangan antara kecanggihan teknologi dan kebutuhan pasar.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Masa Depan

Melalui sesi Main Conference, forum ini mengangkat perspektif strategis mengenai kebijakan pemerintah dan transformasi industri secara menyeluruh. Diskusi juga menyentuh aspek nilai-nilai kemanusiaan dan budaya yang harus tetap dipertahankan dalam perkembangan teknologi AI. Lintas Teknologi Indonesia berperan sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan industri dengan peluang penerapan solusi teknologi terbaru.

Para mitra strategis yang hadir berkontribusi melalui keahlian produk AI, dukungan teknis yang memadai, serta materi pembelajaran yang komprehensif. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem teknologi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat bersaing di kancah global tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal dan kemaslahatan publik.