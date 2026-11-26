Lintas Bookstore di Mall Kelapa Gading 1 membuka diri pada 25 November 2026 dengan koleksi buku berbahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin serta area komunitas kreatif.

Lintas Bookstore resmi resmi membuka pintu untuk umum di Mall Kelapa Gading 1, Jakarta Utara, pada tanggal 25 November 2026. Toko buku modern ini menargetkan para pecinta literasi dan gaya hidup dengan menghadirkan ruang baca yang luas dan koleksi materi bacaan yang sangat beragam. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari pengembangan jaringan retail buku terbesar di Indonesia ke dalam format hipermarket di pusat perbelanjaan skala besar.

Area seluas hampir 6.000 meter persegi ini dirancang untuk memberikan pengalaman menjelajah yang mendalam bagi setiap pengunjung. Andi Yukti Pada, Direktur Lintas Bookstore, menjelaskan bahwa konsep unik mereka adalah mengintegrasikan buku dengan berbagai jenis produk lainnya secara harmonis. Mereka sengaja menghindari pemisahan ekstrem antara literatur dan barang lainnya di lokasi berbeda, melainkan menciptakan perpaduan yang natural.

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Persepsi awal tentang toko buku ini mungkin akan berubah secara signifikan saat pengunjung memasuki area dekat lobi. Banyak yang awalnya mengira terdapat tumpukan buku, namun sebenarnya ditemukan rak berisi piringan hitam yang terorganisir rapi. Koleksi musik internasional mencakup artis ternama seperti The Smiths, The Stone Roses, dan The Beatles. Selain itu, tersedia pula berbagai rilis dari musisi lokal yang mendunia, menciptakan atmosfer nostalgia yang kuat bagi pencinta audio visual.

Desain Arsitektur dan Tata Letak Lantai

Salah satu fitur arsitektural yang paling mencuri perhatian adalah Lintas Sanctuary, sebuah area berbentuk rak melingkar yang sering viral di media sosial. Desain ini bukan sekadar estetika visual, melainkan fungsional untuk memfasilitasi perpindahan pengunjung dari satu seksi koleksi ke seksi lainnya dengan mudah. Rak bertingkat memungkinkan akses yang lancar terhadap ribuan judul buku tanpa menghalangi jalur sirkulasi udara dan cahaya di dalam ruangan.

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Tata letak internal toko buku ini dikelompokkan secara sistematis berdasarkan bahasa dan genre literatur untuk efisiensi pencarian. Pengunjung yang menaiki tangga pertama akan langsung menemukan deretan fiksi romansa. Pada tangga berikutnya, tersedia area khusus fiksi berbahasa Inggris yang tersusun rapi. Sementara itu, lantai teratas didedikasikan untuk menyimpan koleksi novel berbahasa Mandarin yang tebal dan beragam.

Untuk memudahkan navigasi, penanda kategori menggunakan bahasa yang sesuai dengan judul buku. Jika buku berbahasa Indonesia, petunjuknya menggunakan kata Fiksi dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, untuk buku berbahasa Inggris, papan penunjuknya ditulis Fiction. Di tengah area baca ini, tersedia kursi panjang dan setengah lingkaran yang ergonomis untuk pengunjung yang ingin membaca secara langsung di dalam toko.

Koleksi Buku dan Dukungan Penerbit

Lintas Bookstore mengklaim memiliki lebih dari 180 ribu koleksi buku yang tersedia untuk dinikmati. Rangkaian judul ini mencakup bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, dengan variasi yang sangat luas untuk memenuhi selera pembaca dari segala usia. Bagi mereka yang kesulitan memilih, tersedia layanan Lintas Picks yang menawarkan kurasi buku berdasarkan tiga kategori bahasa utama. Buku-buku di toko ini umumnya dibungkus plastik pelindung, namun pengunjung dapat meminta bantuan staf untuk membukanya agar bisa dicoba baca.

Di lantai pertama, terdapat ruang khusus yang diperuntukkan bagi penerbit independen. Andi Yukti Pada menegaskan bahwa mereka ingin memberikan rumah bagi teman-teman penerbit kecil ini untuk memperkenalkan karya mereka, termasuk judul-judul dengan jumlah terbitan yang terbatas. Langkah ini bertujuan untuk mendukung ekosistem penerbitan lokal yang seringkali kesulitan mendapatkan ruang pajangan di toko buku konvensional.

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Fasilitas Gaya Hidup dan Program Komunitas

Setelah berkeliling, pengunjung dapat bersantai di Borderless Cafe yang terletak di lantai dua. Area ini menawarkan berbagai minuman seperti kopi gula aren dengan karakter rasa yang tidak terlalu kuat, dilengkapi sentuhan manis ringan dan jejak pahit di akhir tegukan. Selain minuman, toko ini juga menyediakan berbagai produk gaya hidup menarik. Mulai dari alat tulis, aksesori, mainan, hingga koleksi teh, semuanya tertata apik di antara rak-rak buku yang mengundang rasa penasaran.

Keunikan lain yang ditawarkan adalah aksesori bertema kucing yang sangat digemari, termasuk handuk kecil, tas lipat, dan stiker lucu. Lintas Komunitas juga menjadi daya tarik tersendiri karena menyediakan ruang interaksi yang dinamis. Kehadiran berbagai barang kerajinan tangan dan koleksi unik lainnya membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih berwarna dan tidak monoton.

Pengalaman menjelajah semakin lengkap dengan kehadiran Lintas Forum, sebuah ruang kreatif yang mempertemukan seni, ide, dan komunitas. Dalam pembukaan perdananya, area ini mengadakan pameran Baca, Bayang, Bentuk yang berlangsung dari tanggal 25 November 2026 hingga 15 Januari 2027. Sebanyak 12 seniman nasional menampilkan karya berbasis kertas yang terinspirasi oleh buku favorit mereka masing-masing.

Lintas Bookstore juga menyediakan berbagai program komunitas lainnya seperti diskusi buku, pertunjukan musik live, dan lokakarya kreatif. Jam operasional toko cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pada hari Sabtu dan Minggu, pengunjung dapat mulai datang sejak pukul 08.00 WIB. Sementara itu, pada hari Jumat dan Sabtu, toko tetap buka hingga pukul 00.30 WIB, memberikan kesempatan bagi pekerja kantoran untuk berkunjung setelah jam kerja.