Lintas Bookstore di Summarecon Mall Kelapa Gading membuka gerai baru dengan 180 ribu koleksi buku dan fasilitas gaya hidup lengkap. Destinasi literasi ini beroperasi hingga tengah malam di akhir pekan.

Gerbang menuju dunia literasi yang megah resmi terbuka bagi publik di lantai satu dan dua Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG) 1, Jakarta Utara. Peluncuran resmi Lintas Bookstore disambut antusiasme warga pada Jumat (27/11/2026), di mana pengunjung memadati area ini sejak pagi hingga larut malam. Kehadiran tempat belanja baru ini bukan sekadar gerai ritel, melainkan sebuah destinasi budaya yang dirancang untuk menjadi pusat komunitas membaca dan gaya hidup modern di ibu kota.

Fasilitas dan Kolaborasi Gaya Hidup

Desain interior Lintas Bookstore menghadirkan sensasi berbeda dari toko buku konvensional yang kaku. Pengunjung disambut oleh fasad dinding kayu raksasa berbentuk setengah lingkaran yang menjulang dari lantai hingga menyentuh langit-langit. Ratusan buku tersusun rapi dengan tepi halaman menghadap ke luar, menciptakan visual yang memukau dan menjadi spot foto favorit. Huruf-huruf menyala yang mengeja nama toko memberikan nuansa futuristik namun tetap hangat. Di bagian dalam, ruang menyerupai amfiteater dengan rak buku melingkar bertingkat yang diberi nama Lintas Sanctuary menyambut kaki pengunjung. Lantai kayu berwarna cokelat menambah kesan elegan dan nyaman bagi setiap tamu yang melangkah masuk.

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Selain koleksi buku, Lintas Bookstore memadukan literasi dengan berbagai fasilitas gaya hidup lainnya. Pengunjung dapat menemukan Lintas Music yang memajang piringan hitam, Compact Disc, perangkat audio berkualitas tinggi, hingga kamera. Area hobi juga tersedia untuk para kolektor dengan pilihan board game, alat tulis artistik, dan koleksi blind box yang sedang tren. Bagi keluarga, terdapat arena bermain anak yang aman dan menarik. Ruangan komunitas Lintas Forum disediakan untuk diskusi dan acara literasi, sementara Borderless Café Newsstand memungkinkan pengunjung menikmati kopi premium sambil membaca buku favorit mereka. Jam operasional toko ini cukup panjang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat urban, buka hingga pukul 00.30 WIB pada hari Jumat dan Sabtu.

Strategi Bisnis di Era Digital

Di balik kemegahan ruang yang dirancang sebagai destinasi literasi itu, muncul pertanyaan menarik dari sisi bisnis: di tengah kemudahan membaca melalui gawai dan e-book, seberapa besar minat konsumen untuk tetap membeli buku fisik? Keberadaan Lintas Bookstore menjawab tantangan ini dengan menawarkan pengalaman sensorik yang tidak bisa diberikan oleh layar digital. Koleksi buku fisik yang tersedia sangat beragam dan lengkap, mencakup lebih dari 180 ribu judul dari penerbit lokal dan internasional. Ketersediaan stok dalam tiga bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Mandarin, menjadi nilai tambah utama yang menarik minat pembaca dengan preferensi bahasa yang beragam.

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Kehadiran toko ini menegaskan bahwa buku cetak masih memiliki tempat yang strategis dalam ekosistem membaca modern. Konsep hibrida antara ritel buku dan pusat gaya hidup memungkinkan Lintas Bookstore menarik pengunjung yang tidak hanya mencari buku, tetapi juga pengalaman bersosialisasi dan menikmati waktu luang. Dengan menyediakan fasilitas seperti café dan ruang komunitas, pemilik toko berharap dapat membangun loyalitas pelanggan yang lebih dalam dibandingkan toko buku biasa. Hal ini juga memungkinkan eksplorasi minat lain seperti musik dan kerajinan tangan, sehingga meningkatkan frekuensi kunjungan dan potensi penjualan lintas kategori produk.

Perspektif Konsumen dan Pola Beli

Respons langsung dari konsumen menunjukkan bahwa ketersediaan koleksi multibahasa menjadi daya tarik utama bagi banyak pembaca. Tuti, seorang pengunjung berusia 34 tahun, tampak antusias menyusuri deretan buku yang jarang ia temui di toko buku lain di lokasi sebelumnya. Koleksi dalam tiga bahasa, terutama buku berbahasa Mandarin, menjadi salah satu daya tarik utama baginya. "Biasanya yang buku Chinese susah dicari, di sini tuh bisa ketemu dan banyak kategorinya, banyak genre-nya juga available," ujarnya kepada Liputan6.com saat ditemui di Lintas Bookstore pada Jumat (27/11/2026). Bagi Tuti, layanan membaca digital belum sepenuhnya menggantikan pengalaman memegang buku secara langsung.

Selain memberikan sensasi berbeda, buku fisik menjadi caranya mengurangi waktu menatap layar atau screen time. "Kayak feeling untuk bisa pegang langsung dan bener-bener baca secara nyata bukan di layar tuh menurut aku berbeda. Lebih dapet juga message-nya dan ngurangin screen time juga ya buat mata," tuturnya. Ia merasa bahwa pengalaman fisik membaca memberikan kedalaman pemahaman yang lebih baik dibandingkan membaca di layar gawai. Meskipun masih loyal terhadap buku cetak, Tuti tidak selalu membeli buku setiap kali berkunjung. Keterbatasan ruang penyimpanan di rumah dan pertimbangan harga membuat ia menetapkan anggaran tersendiri.

Dalam kondisi normal, ia membeli buku sekitar tiga bulan sekali, dengan jumlah satu hingga tiga judul dalam setiap transaksi. Pembelian biasanya dilakukan saat menemukan buku yang sudah lama diincar atau ketika bepergian. Tuti juga tidak selalu membeli buku dengan harga normal. Ia kerap menunggu promosi karena banyak judul yang ingin dimiliki, tetapi tetap harus disesuaikan dengan anggaran. "Biasanya lebih ke toko buku, melihat di antara pilihan-pilihan buku ini mana yang mau dibeli, mana yang mau didahulukan, terus lihat harganya juga," jelasnya. Jika menemukan buku yang harganya belum sesuai dengan kondisi dompet, Tuti memilih menahan diri. Ia membaca rangkuman isinya terlebih dahulu untuk menimbang apakah buku tersebut layak disimpan dan dibaca ulang dalam jangka panjang.

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Analisis Harga dan Format Buku

Pertimbangan harga menjadi faktor krusial dalam keputusan pembelian buku di Indonesia. Tuti menyoroti bahwa rentang harga buku di negara ini sangat luas. Ada buku yang terjangkau, namun ada juga yang harganya lebih tinggi, terkadang bahkan lebih mahal daripada versi internasional. "Rentang harga buku di Indonesia itu luas banget. Ada yang memang affordable, tapi ada juga yang harganya lebih tinggi, terkadang malah lebih tinggi daripada di luar negeri," kata Tuti. Tingkat kecocokan minat juga menjadi filter utama. Jika tingkat kecocokannya belum mencapai sekitar 80 hingga 100 persen, pembelian akan ditunda hingga menemukan judul yang lebih relevan.

Agar tetap bisa menikmati buku fisik tanpa menguras anggaran, Tuti memiliki strategi khusus, yaitu berburu edisi mass paperback. Format resmi dari penerbit ini memiliki jumlah halaman yang sama dengan versi reguler, tetapi dikemas lebih ringkas. Ukurannya lebih kecil, dengan huruf yang lebih mungil dan kertas yang lebih tipis serta cenderung kecokelatan. Karena praktis dibawa bepergian, edisi ini menjadi pilihannya ketika ingin membaca buku rekomendasi orang lain, tetapi bukan judul yang sejak awal sangat ingin dimiliki. Strategi ini memungkinkan pembaca untuk mengakses lebih banyak judul dengan biaya yang lebih efisien, sekaligus menjaga ruang penyimpanan rumah tetap teratur.