Linknet dan Pertamina Foundation Tanam 10 Ribu Pohon di USU

Linknet kolaborasi dengan Pertamina Foundation tanam 10 ribu pohon di Kampus 2 USU sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

PT Link Net Tbk bekerja sama dengan Pertamina Foundation melaksanakan aksi penghijauan di Kabupaten Deli Serdang untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-98. Acara penanaman seribu pohon Multi-Purpose Tree Species atau MPTS ini secara resmi digelar pada Kamis tanggal 29 Oktober di kawasan Kampus 2 Universitas Sumatera Utara yang terletak di Kwala Bekala. Kolaborasi strategis antara perusahaan telekomunikasi dan yayasan energi ini menandai komitmen jangka panjang melalui program berkelanjutan yang dikenal dengan sebutan New Home-Pass New Tree. Kegiatan ini tidak hanya sekadar menanam pohon tetapi juga mencakup rangkaian aktivitas edukasi dan sosial yang lebih luas untuk masyarakat sekitar.

Komitmen Lingkungan dan Bisnis Terintegrasi

Kegiatan ini mengusung tema Connecting Future Talent Growing a Greener Nation yang menekankan pentingnya menghubungkan talenta generasi muda dengan upaya perlindungan lingkungan. Seremoni utama berlangsung di kawasan Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara pada lahan seluas sekitar lima hektare. Ratusan mahasiswa hadir dalam acara tersebut untuk ikut serta langsung dalam proses penanaman dan menunjukkan dukungan nyata terhadap gerakan hijau. Langkah ini sejalan dengan visi perusahaan yang ingin mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dengan strategi pertumbuhan bisnis secara menyeluruh.

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CEO dan President Director PT Link Net Tbk Kanishka Wickrama menjelaskan bahwa program ini lahir dari pandangan holistik bahwa pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pernyataan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada dampak positif terhadap ekosistem dan masyarakat. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Variasi Pohon Strategis untuk Konservasi

Lahan penanaman dibagi menjadi lima blok tematik untuk memaksimalkan manfaat ekologis dan ekonomis dari setiap pohon yang ditanam. Setiap blok akan ditanami sekitar dua ribu bibit pohon sehingga total mencapai sepuluh ribu pohon sesuai target program. Jenis-jenis pohon yang dipilih memiliki karakteristik spesifik untuk memenuhi berbagai kebutuhan konservasi dan pertanian. Blok pertama menanam kemenyan yang merupakan hasil hutan bukan kayu khas Sumatera Utara dan sangat bernilai tinggi.

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Blok kedua difokuskan untuk konservasi ex situ dengan menanam jenis-jenis langka yang berisiko punah. Blok ketiga berfungsi sebagai demplot pembelajaran agroforestri menggunakan jenis MPTS yang cocok untuk sistem pertanian terpadu. Blok keempat menanam makadamia yang dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang besar. Blok kelima khusus menanam tanaman endemik Sumatra sebagai identitas flora lokal yang memperkuat kearifan lokal daerah.

Penyerahan Bibit dan Souvenir Hortikultura

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penanaman, Linknet juga menyerahkan bibit pohon secara resmi kepada Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Selain itu, perusahaan memberikan souvenir berupa bibit hortikultura kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk apresiasi. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan program Linknet Goes to Campus yang dilaksanakan di Kampus 1 Universitas Sumatera Utara di Padang Bulan Kota Medan. Langkah ini menunjukkan keterlibatan aktif perusahaan dalam ekosistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari semangat Sumpah Pemuda yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebangsaan. Melalui penghijauan dan edukasi, Linknet mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam. Program New Home-Pass New Tree ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara sektor swasta dan instansi publik.

Dampak Jangka Panjang untuk Negeri

Aksi penanaman pohon ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan melibatkan ratusan mahasiswa dan pejabat setempat, kegiatan ini membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan hidup. Hasil dari kolaborasi ini tidak hanya berupa pohon yang tumbuh tetapi juga jaringan kerjasama yang kuat antar institusi. Program ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar langsung tentang teknik kehutanan dan konservasi biodiversitas.

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Keberhasilan program ini bergantung pada perawatan berkelanjutan setelah pohon ditanam. Universitas Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memainkan peran kunci dalam pemeliharaan lahan Arboretum. Komitmen ini menunjukkan bahwa penghijauan bukanlah acara sekali waktu tetapi proses jangka panjang yang memerlukan disiplin dan ketekunan. Melalui pendekatan ini, Linknet dan Pertamina Foundation berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi upaya penanaman karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Sumatera Utara.