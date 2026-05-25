Lima Wakil Indonesia Berlaga di Babak 32 Besar KFF Singapore Open 2026

Turnamen KFF Singapore Open 2026 dibuka dengan lima wakil Indonesia yang langsung turun di babak 32 besar, termasuk ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti menghadapi unggulan China, serta ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melawan pasangan tuan rumah.

Turnamen bulu tangkis internasional KFF Singapore Open 2026 resmi dimulai pada Selasa, 26 Mei 2026, di Singapore Indoor Stadium. Sebagai bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 750, kompetisi ini menampilkan deretan pemain top dunia sejak babak pertama, termasuk lima wakil Indonesia yang langsung melaju ke babak 32 besar.

Jadwal pertandingan hari pertama dimulai pukul 09.00 WIB dan dilangsungkan secara simultan di semua lapangan. Penampilan tim Merah Putih kali ini menjadi sorotan utama, mengingat harapan besar yang dibebankan kepada para atlet untuk mengukir hasil gemilang di ajang bergengsi tersebut. Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, membuka turnamen dengan menghadapi pasangan unggulan pertama asal China, Liu Sheng Shu dan Tan Ning, di Lapangan 1.

Lawan China saat ini berada pada puncak performa dan menjadi favorit kuat untuk melaju jauh dalam turnamen. Namun, Amallia dan Fadia tidak tinggal diam; mereka menyiapkan strategi agresif sejak set pertama, berusaha memanfaatkan kecepatan serangan dan variasi pukulan untuk mengganggu ritme lawan. Pertandingan diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kualitas kedua tim sangat seimbang dan setiap poin akan sangat menentukan arah pertandingan.

Di samping itu, pasangan ganda putra Indonesia yang ditempatkan sebagai unggulan keenam, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani, juga dijadwalkan bertanding pada partai kesepuluh di Lapangan 1. Mereka akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah, Eng Keat Wesley Koh dan Junsuke Kubo, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi lapangan dan dukungan penonton lokal. Sabar dan Reza berencana mengandalkan kombinasi serangan cepat dan pertahanan solid untuk menahan tekanan lawan, sekaligus mencari celah untuk mencetak poin krusial.

Kedua pasangan Indonesia ini memiliki peluang besar untuk melaju ke fase berikutnya jika dapat mengendalikan tempo pertandingan dan tampil konsisten. Secara keseluruhan, kehadiran lima wakil Indonesia di babak 32 besar KFF Singapore Open 2026 menandakan tingginya kualitas bulu tangkis tanah air. Para pemain tidak hanya berkompetisi untuk memperoleh poin ranking, tetapi juga mengharapkan untuk mengukir prestasi yang dapat menambah kebanggaan bangsa.

Penampilan mereka pada hari pertama akan menjadi indikator kuat atas persiapan dan strategi tim, serta memberikan gambaran tentang peluang Indonesia untuk meraih gelar di turnamen Super 750 ini. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan para penggemar, harapan besar tetap menyertai setiap langkah mereka dalam meraih kemenangan





