Lima Tim Indonesia Siap Berlaga di FFWS SEA 2026 Spring, Perebutkan Tiket ke EWC

Lima tim esports terbaik dari Indonesia akan berpartisipasi dalam Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2026 Spring yang akan dimulai pada 24 April 2026. Turnamen ini memperebutkan gelar juara Asia Tenggara dan tiket ke Esports World Cup (EWC) 2026.

Poster foto Free Fire World Series Southeast Asia ( FFWS SEA ) 2026 Spring yang akan dimulai pada 24 April 2026. Jakarta - Lima tim terbaik dari Indonesia siap merebut gelar Free Fire World Series Southeast Asia ( FFWS SEA ) 2026 Spring yang akan dimulai pada 24 April 2026. Indonesia akan diwakili oleh Bigetron by Vitality, RRQ Kazu, EVOS Divine, ONIC, dan Shadow Esports , yang menjadi juara Free Fire Nusantara Series (FFNS) 2026 Spring.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, pengembang dan penerbit game Garena menjelaskan bahwa turnamen tersebut akan mempertemukan 18 tim terbaik dari Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia untuk memperebutkan gelar raja Asia Tenggara musim ini dengan total hadiah prize pool senilai USD 300.000 sekaligus tiket menuju Esports World Cup (EWC) 2026. Rangkaian turnamen akan diawali dengan babak Knockout pada 24 April - 17 Mei 2026, sebelum berlanjut ke Grand Finals yang akan digelar secara luring pada 30–31 Mei 2026 di Military Zone 7 Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam. Pada FFWS SEA 2026 Spring, babak Knockout hadir dengan format baru yang lebih kompetitif. Jika sebelumnya berlangsung selama enam pekan, kini babak Knockout akan digelar selama empat pekan, mempertemukan 18 tim terbaik Asia Tenggara untuk memperebutkan 12 tiket menuju Grand Finals. Seluruh tim akan terbagi ke dalam tiga grup. Pada pekan pertama dan kedua, yakni 24 April–3 Mei, seluruh tim akan bertanding sesuai pembagian grup, dengan perolehan poin menjadi dasar penentuan peringkat selama dua pekan pertama. Sebanyak 12 tim teratas dari klasemen berjalan akan bertanding di hari pertama pekan ketiga. Pada pekan ketiga, yakni 8–10 Mei, setiap tim yang berhasil menempati peringkat Top 2 pada klasemen harian akan otomatis mengamankan tiket ke Grand Finals. Dengan demikian, enam tim akan lebih dulu memastikan tempat di babak final pada pekan ini. Pekan keempat, yakni 15–17 Mei, akan menjadi penentuan bagi 12 tim yang tersisa. Mereka harus menempati enam peringkat teratas di klasemen akhir untuk mengamankan tiket ke Grand Finals FFWS SEA 2026 Spring. Sebanyak 12 tim terbaik dari babak ini akan melaju ke Grand Finals untuk memperebutkan gelar juara FFWS SEA 2026 Spring. Selain itu, delapan tim terbaik dari Grand Finals akan mengamankan tiket ke turnamen dunia Esports World Cup 2026, bersama EVOS Divine sebagai juara bertahan EWC. Hasil undian grup atau Knockout Draw telah diumumkan, menempatkan tim-tim Indonesia dalam persaingan ketat melawan tim terbaik dari negara lawan. Dari pembagian grup tersebut, Bigetron by Vitality yang menghuni Grup A akan menghadapi tantangan berat dengan berada satu grup bersama Buriram United Esports, juara FFWS Global Finals 2025 Jakarta. Sementara itu, RRQ Kazu di Grup B akan bersaing dengan tim-tim agresif dari Vietnam dan Thailand, seperti P Esports dan All Gamers Global. Di Grup C, tiga tim Indonesia yakni EVOS Divine, ONIC, dan Shadow Esports akan saling berhadapan dalam satu grup bersama Team Falcons, juara FFWS SEA musim sebelumnya. Persaingan di FFWS SEA 2026 Spring dipastikan akan sangat ketat. Format baru Knockout yang lebih ringkas akan semakin menguji kemampuan dan strategi tim. Setiap tim harus menunjukkan performa terbaiknya sejak awal turnamen untuk memastikan tempat di Grand Finals. Dengan hadiah yang besar dan kesempatan untuk berlaga di Esports World Cup 2026, motivasi para pemain tentu akan berlipat ganda. Para penggemar esports di Indonesia sangat antusias menyambut turnamen ini. Mereka berharap tim-tim kebanggaan mereka dapat meraih prestasi tertinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dukungan dari para penggemar akan menjadi penyemangat bagi para pemain untuk terus berjuang. Garena sebagai penyelenggara telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Mereka memastikan bahwa turnamen akan berjalan lancar dan memberikan pengalaman terbaik bagi pemain dan penonton. Dengan adanya FFWS SEA 2026 Spring, diharapkan industri esports di Indonesia akan semakin berkembang pesat. Turnamen ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan bakat-bakat muda esports kepada dunia. Diharapkan dari turnamen ini dapat mencetak pemain-pemain profesional yang mampu bersaing di kancah dunia. Selain itu, kegiatan esports juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Kehadiran turnamen ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan prestasi melalui esports. Dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan industri esports di Indonesia. Semoga tim-tim Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih kemenangan di FFWS SEA 2026 Spring





