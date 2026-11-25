Insiden kecelakaan helikopter militer AS-532 di Provinsi Eskisehir menewaskan lima personel tentara Turki pada 24 November 2026 saat menjalani latihan penerbangan.

Kecelakaan pesawat militer terjadi di Provinsi Eskisehir, Turki bagian tengah, pada hari Selasa tanggal 24 November 2026. Insiden tragis ini menewaskan lima tentara Turki yang berada di dalam helikopter. Seluruh korban tewas merupakan personel militer aktif sesuai konfirmasi resmi.

Konfirmasi Kemenhan dan Jenis Pesawat

Kementerian Pertahanan Turki mengonfirmasi bahwa seluruh korban yang tewas dalam kecelakaan tersebut adalah personel militer. Helikopter yang mengalami kecelakaan diketahui berjenis AS-532. Pesawat ini dikenal dengan kemampuannya dalam berbagai operasi militer kompleks.

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Pihak militer tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas atau pangkat dari lima prajurit yang tewas. Nama-nama para personel mungkin akan diumumkan secara bertahap melalui saluran resmi kementerian dalam waktu terdekat.

Konteks Penerbangan dan Pencarian Penyebab

Dilansir Reuters pada Kamis 26 November, berdasarkan keterangan kementerian, helikopter tersebut tengah menjalani penerbangan pelatihan sebelum mengalami kecelakaan. Misi latihan ini rutin dilakukan untuk menjaga kesiapan tempur dan keterampilan pilot dalam kondisi operasional standar.

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Namun, pihak berwenang belum mengungkap penyebab insiden tersebut. Investigasi awal belum menunjukkan indikasi gangguan mesin, cuaca buruk, atau faktor eksternal lainnya yang dapat menjadi akar permasalahan kecelakaan ini.

Pemerintah Turki kemungkinan akan membentuk tim investigasi independen untuk memeriksa rekaman data penerbangan dan kondisi teknis pesawat sebelum dan selama kejadian berlangsung. Proses ini membutuhkan waktu untuk memastikan keamanan armada di masa depan.

Rekaman Video dan Respons Darurat

Rekaman video yang diambil pada malam hari memperlihatkan puing-puing helikopter berserakan di lokasi kejadian. Asap juga terlihat mengepul di sekitar area jatuhnya pesawat, menandakan intensitas tabrakan yang cukup tinggi dan kerusakan parah pada struktur badan pesawat.

Sejumlah tim tanggap darurat dan kendaraan penyelamat dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan segera. Respons cepat tim medis dan pemadam kebakaran menjadi kunci dalam upaya penanganan pasca-kecelakaan di medan yang sulit.

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Petugas juga terlihat menyisir area sekitar lokasi kecelakaan untuk mencari dan mengevakuasi korban. Proses pemulihan jenazah dan pengumpulan puing-puing dilakukan dengan hati-hati untuk tujuan analisis forensik dan penghormatan kepada almarhum.