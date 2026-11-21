Polres Ogan Komering Ulu Selatan memberhentikan tidak hormat lima polisi akibat keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba sebagai upaya penegakan disiplin internal.

Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan AKBP I Made Redi Hartana resmi mengumumkan pengutusan lima anggota kepolisian yang terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan zat narkotika. Langkah drastis ini diambil untuk memperkuat integritas institusi dan memastikan bahwa aparat penegak hukum menaati peraturan yang ketat tanpa kecuali. Keputusan ini menandai komitmen tegas kepolisian daerah dalam memberantas praktik ilegal di dalam barisan sendiri.

Proses Penindakan Lima Personel Polri

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH ini merupakan hasil akhir dari proses sidang kode etik profesi Polri yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan data resmi yang diungkap oleh Kapolres, lima personel tersebut dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat terkait narkotika yang jelas-jelas bertentangan dengan sumpah jabatan.

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AKBP I Made Redi Hartana menegaskan bahwa sanksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan tindakan nyata untuk menegakkan disiplin dan integritas institusi kepolisian. Para anggota yang dihukum telah melalui pemeriksaan mendalam dan diputuskan bersalah atas pelanggaran kode etik yang serius terkait peredaran dan penggunaan barang haram tersebut.

Jadwal Pelaksanaan dan Status Hukuman

Dari total lima personel yang dijatuhi sanksi, tiga orang telah resmi selesai menjalani prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada 25 Mei 2026. Proses pemberhentian ini diikuti dengan upacara resmi yang menandai berakhirnya hubungan dinas antara ketiga polisi tersebut dengan kepolisian Republik Indonesia.

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Sementara itu, status dua personel lainnya masih dalam tahap penyelesaian administrasi lanjutan. Kedua polisi tersebut telah menerima putusan resmi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada 31 Juli 2026. Saat ini, mereka sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan final dari Kapolda Sumatera Selatan untuk mengesahkan penghentian dinas secara resmi.

Komitmen Pemberantasan Internal Kepolisian

Langkah tegas Polres Ogan Komering Ulu Selatan ini bertujuan untuk melakukan pembenahan internal yang komprehensif agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kapolres I Made Redi Hartana menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya difokuskan pada pelaku kejahatan di tengah masyarakat.

Pemberantasan narkoba juga diterapkan secara konsisten dan ketat di lingkungan internal kepolisian untuk menjaga profesionalisme aparat. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh personel agar memahami bahwa penegakan aturan berlaku bagi siapa saja tanpa pengecualian. Integritas institusi menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga nama baik kepolisian di tengah masyarakat.