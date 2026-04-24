Lima Penjual Daging Ikan Sapu-Sapu dari Kali Ditangkap di Pasar Baru

Satpol PP Sawah Besar mengamankan lima orang yang menyiangi dan akan menjual daging ikan sapu-sapu hasil tangkapan dari aliran kali. Daging ikan sapu-sapu tersebut rencananya akan dijual ke Cikarang dan akan diolah menjadi siomay. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melarang konsumsi ikan sapu-sapu dari perairan ibu kota.

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sawah Besar, Jakarta Pusat, melakukan pengamanan terhadap lima orang yang kedapatan menyiangi ikan sapu-sapu hasil tangkapan dari aliran kali di depan Sekolah Santa Ursula, Pasar Baru , pada Jumat, 24 April 2026.

Pengamanan ini dilakukan setelah pihak Satpol PP menerima laporan dari warga sekitar yang merasa curiga dengan aktivitas kelompok tersebut. Kepala Satpol PP Sawah Besar, Darwis Silitonga, menjelaskan bahwa mereka tertangkap basah sedang memproses ikan sapu-sapu yang baru saja ditangkap, memisahkan bagian-bagian seperti daging, telur, dan kulit ikan. Hasil siangan ikan sapu-sapu tersebut rencananya akan dijual ke wilayah Cikarang. Menurut keterangan Darwis, setiap pelaku mampu menjual sekitar 20 kilogram daging ikan sapu-sapu setiap harinya.

Dengan adanya lima pelaku, diperkirakan total daging ikan sapu-sapu yang mereka jual mencapai sekitar 100 kilogram per hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi peredaran daging ikan sapu-sapu yang tidak layak konsumsi di kalangan masyarakat. Seluruh barang bukti berupa ikan sapu-sapu yang telah disiangi dan masih dalam proses pengolahan langsung disita oleh petugas Satpol PP. Penyitaan ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan pemusnahan terhadap seluruh hasil tangkapan.

Tujuan utama dari pemusnahan ini adalah untuk mencegah peredaran daging ikan sapu-sapu dari aliran kali ke pasar-pasar tradisional atau langsung ke konsumen, sehingga melindungi kesehatan masyarakat. Darwis menegaskan bahwa seluruh barang bukti akan dikubur untuk memastikan tidak ada lagi potensi penyebaran. Selain penyitaan dan pemusnahan, petugas Satpol PP juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatan mereka, khususnya dalam menjual daging ikan sapu-sapu untuk dijadikan bahan baku siomay atau makanan lainnya.

Peringatan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Satpol PP juga akan meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah rawan, terutama di sekitar aliran kali dan pasar-pasar tradisional, untuk mengantisipasi praktik penjualan daging ikan sapu-sapu ilegal. Pengawasan ini akan dilakukan secara berkala dan intensif untuk memastikan keamanan pangan di wilayah Jakarta Pusat.

Koordinasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP), juga akan ditingkatkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penjualan daging ikan sapu-sapu ilegal. Pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menjaga keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam penanganan masalah ini. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengonsumsi ikan sapu-sapu dari aliran kali juga akan terus digalakkan. Masyarakat perlu memahami risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat mengonsumsi ikan yang tercemar limbah dan bakteri berbahaya.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap daging ikan sapu-sapu ilegal dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan pangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah mengeluarkan larangan resmi terkait konsumsi daging ikan sapu-sapu hasil pembersihan wilayah perairan ibu kota melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP). Larangan ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan masyarakat, mengingat ikan sapu-sapu yang hidup di aliran kali seringkali terpapar berbagai jenis polutan dan bakteri berbahaya.

Kepala DKPKP DKI, Hasudungan Sidabalok, bahkan telah mengindikasikan adanya rencana penindakan khusus bagi mereka yang terbukti melanggar larangan tersebut. Penindakan ini dapat berupa sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Rencana penindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam menegakkan aturan dan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya konsumsi ikan sapu-sapu ilegal. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas larangan dan penindakan yang telah dilakukan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat bagi seluruh warga DKI Jakarta. Keberhasilan dalam mencegah peredaran daging ikan sapu-sapu ilegal membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Warga diharapkan dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait penjualan daging ikan sapu-sapu ilegal di lingkungan mereka. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem keamanan pangan yang efektif dan berkelanjutan





