Lima Pelanggaran Lalu Lintas Paling Umum dan Sanksi Hukumnya Menurut Daihatsu

Daihatsu mengidentifikasi lima pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan pengendara, mulai dari menerobos lampu merah hingga melanggar aturan SIM. Simak rincian sanksi dan dampaknya.

Daihatsu mempublikasikan informasi penting mengenai lima jenis pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi di jalan raya, disertai dengan rincian sanksi hukum yang berlaku. Laporan resmi dari Daihatsu yang diunggah pada Rabu (4/11/2026) menyoroti kebiasaan buruk pengendara yang tidak hanya membahayakan keselamatan namun juga berisiko menimbulkan kerugian finansial berupa denda atau kurungan. Sebagai produsen otomotif terkemuka, Daihatsu menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas adalah kewajiban mutlak setiap pengguna jalan untuk menjaga keamanan bersama.

Menerobos Lampu Merah Ancam Keselamatan

Menerobos lampu merah merupakan salah satu pelanggaran yang masih sering ditemukan di persimpangan jalan, meskipun hal ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko kecelakaan serius. Pengemudi sering kali melakukan pelanggaran ini karena terburu-buru, melihat kondisi jalan yang sepi, atau ingin segera melewati persimpangan tanpa memahami risiko yang mengintai. Padahal, persimpangan adalah titik rawan terjadinya tabrakan karena menjadi tempat bertemunya arus kendaraan dari berbagai arah. Lampu kuning seharusnya dimaknai sebagai peringatan untuk bersiap berhenti, bukan sebagai tanda untuk mempercepat laju kendaraan agar bisa melewati persimpangan sebelum lampu merah menyala. Sanksi untuk pelanggaran terhadap rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas ini adalah denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama dua bulan.

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Kurungan Maksimum Dua Bulan

Pelanggaran terkait alat pemberi isyarat lalu lintas tidak boleh dianggap sepele karena dampaknya terhadap keamanan lalu lintas sangat signifikan dan merugikan semua pengguna jalan. Ketentuan hukum yang berlaku secara tegas mengatur bahwa setiap pelanggar harus siap menghadapi konsekuensi sanksi pidana ringan berupa kurungan paling lama dua bulan. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera agar pengendara lebih mematuhi signalisasi lalu lintas demi terciptanya ketertiban umum. Oleh karena itu, kesadaran untuk berhenti saat lampu kuning menyala adalah langkah awal yang penting dalam mencegah kecelakaan yang dapat berakibat fatal. Ketegasan penegakan hukum ini bertujuan untuk meminimalkan potensi tabrakan yang sering terjadi di area persimpangan ramai.

Mengabaikan Sabuk Pengaman

Mengabaikan penggunaan sabuk pengaman atau seatbelt menjadi kebiasaan buruk lainnya yang masih sering dilakukan oleh pengemudi mobil, baik untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh. Banyak pengendara beranggapan bahwa penggunaan sabuk pengaman tidak terlalu penting ketika berada dalam kemacetan atau perjalanan singkat, padahal hal ini adalah miskonsepsi yang berbahaya. Risiko kecelakaan dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal jarak perjalanan atau kondisi lalu lintas, sehingga perlindungan diri harus selalu diutamakan. Sabuk pengaman memiliki fungsi krusial untuk menahan tubuh agar tidak terlempar saat terjadi benturan keras, yang dapat mencegah cedera parah atau kematian. Selain itu, penggunaan seatbelt membantu mengoptimalkan perlindungan dari fitur keselamatan aktif lain seperti airbag yang hanya bekerja efektif jika pengemudi terikat dengan sabuk. Pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp250.000 atau kurungan paling lama satu bulan.

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Melampaui Batas Kecepatan

Jalanan yang lengang sering kali membuat pengendara tergoda untuk memacu kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, sebuah kebiasaan yang sangat berisiko tinggi. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin panjang pula jarak yang dibutuhkan untuk melakukan pengereman, sehingga peluang untuk menghindari kecelakaan menjadi kecil. Dampak benturan ketika terjadi kecelakaan pada kecepatan tinggi juga berpotensi lebih fatal dibandingkan dengan kecepatan rendah yang lebih terkendali. Pengendara perlu memperhatikan rambu batas kecepatan di setiap ruas jalan dan menjaga kecepatan sesuai ketentuan sebagai langkah penting untuk mengantisipasi kondisi lalu lintas yang tidak terduga. Pelanggaran batas kecepatan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama dua bulan, yang menegaskan pentingnya kewaspadaan di setiap jalan raya.

Menggunakan Ponsel Saat Menyetir

Mengoperasikan ponsel ketika mengemudi merupakan salah satu bentuk gangguan konsentrasi yang sangat berbahaya dan sering diabaikan oleh banyak pengendara di jalan raya. Aktivitas seperti membalas pesan singkat, menerima panggilan, atau melihat aplikasi navigasi sambil memegang ponsel dapat mengalihkan perhatian pengemudi dari kondisi jalan di depannya. Mengalihkan pandangan selama beberapa detik saja dapat meningkatkan risiko kehilangan kendali, terutama ketika kendaraan di depan melakukan pengereman mendadak atau muncul hambatan mendadak. Jika memang harus menggunakan ponsel untuk keperluan mendesak, pengemudi sebaiknya menepi dan berhenti terlebih dahulu di lokasi yang aman sebelum melanjutkan aktivitas tersebut. Pengemudi yang melakukan aktivitas lain hingga terganggu konsentrasinya saat berkendara dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp750.000 atau kurungan paling lama tiga bulan.

Status Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor agar dapat berkendaraan secara legal. Masih ada pengendara yang lupa membawa SIM ketika bepergian, atau worse lagi, mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM sesuai golongan yang dipersyaratkan. Pengendara perlu memastikan SIM masih berlaku dan sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebelum berangkat untuk menghindari masalah saat diperiksa petugas kepolisian. Sanksi pelanggaran terkait SIM bervariasi tergantung pada jenis pelanggarannya, mulai dari tidak dapat menunjukkan SIM hingga mengemudi tanpa izin sama sekali. Pengemudi yang tidak dapat menunjukkan SIM saat pemeriksaan dapat dikenakan denda maksimal Rp250.000 atau kurungan paling lama satu bulan. Sementara itu, mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dapat dikenakan denda maksimal Rp1 juta atau kurungan paling lama empat bulan. Pada akhirnya, tertib berlalu lintas bukan sekadar upaya untuk menghindari tilangan maupun membayar denda kepada kepolisian. Lebih dari itu, kepatuhan terhadap aturan berkendara merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Dengan menghindari kebiasaan buruk seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, hingga bermain ponsel saat mengemudi, risiko kecelakaan dapat diminimalkan secara signifikan.