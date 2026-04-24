Lima Kelurahan di Jakarta Paling Rawan Kebakaran

BPBD DKI Jakarta mencatat lima kelurahan dengan kejadian kebakaran paling banyak selama 2021-2025, yaitu Kapuk, Cengkareng Timur, Penjaringan, Pegadungan, dan Pulo Gebang. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari korsleting listrik, kepadatan bangunan, hingga kelalaian manusia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengidentifikasi lima kelurahan yang paling rawan kebakaran selama periode 2021 hingga 2025. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah Kapuk, Cengkareng Timur, Penjaringan, Pegadungan, dan Pulo Gebang.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, menjelaskan bahwa tingginya frekuensi kebakaran di wilayah-wilayah ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, mulai dari masalah kelistrikan hingga kelalaian manusia. Analisis mendalam terhadap karakteristik wilayah dan data insiden kebakaran menunjukkan adanya pola-pola serupa yang berkontribusi terhadap kerentanan kebakaran di kelurahan-kelurahan tersebut. Secara umum, data statistik menunjukkan bahwa sekitar 70-80 persen kebakaran di Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik.

Namun, di wilayah seperti Kapuk dan Penjaringan, masalahnya lebih kompleks, melibatkan beban listrik berlebih, penggunaan alat elektronik yang melebihi kapasitas daya bangunan, instalasi listrik yang tidak memenuhi standar, dan penggunaan kabel serta stop kontak yang tidak memiliki sertifikasi SNI, terutama di area permukiman padat penduduk. Kondisi ini diperparah oleh kepadatan bangunan dan penggunaan material konstruksi yang mudah terbakar, yang memungkinkan api menyebar dengan cepat sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

Bangunan semi permanen yang masih menggunakan material kayu atau triplek juga menjadi faktor signifikan dalam mempercepat penyebaran api. Selain itu, aktivitas industri rumah tangga dan pergudangan yang beroperasi di wilayah Cengkareng Timur, Pegadungan, dan Pulo Gebang turut meningkatkan risiko kebakaran. Zona campuran antara hunian, industri kecil seperti konveksi dan bengkel, serta gudang menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap kebakaran. Kondisi geografis dan infrastruktur juga berperan, meskipun tidak secara langsung menyebabkan kebakaran, namun mempersulit upaya pemadaman api secara mandiri.

Faktor manusia, seperti kelalaian dalam penggunaan kompor dan pembakaran sampah yang tidak diawasi, juga menjadi penyebab utama kebakaran. Aktivitas membakar sampah seringkali menjadi pemicu api yang merambat ke bangunan di sekitarnya. BPBD DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko kebakaran di wilayah-wilayah rawan ini. Prioritas diberikan pada pelaksanaan program Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) dan pemasangan Lampu Otomatis Pemutus Arus (LOVA) untuk menekan angka kejadian kebakaran akibat korsleting listrik.

Program Redkar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi kebakaran, sementara pemasangan LOVA diharapkan dapat mencegah kebakaran yang disebabkan oleh kelebihan beban listrik dan korsleting. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana kebakaran di DKI Jakarta. Penting untuk diingat bahwa pencegahan kebakaran adalah tanggung jawab bersama, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari bahaya kebakaran.

Edukasi mengenai keselamatan kebakaran, pemeriksaan rutin instalasi listrik, dan kehati-hatian dalam menggunakan peralatan elektronik serta sumber api lainnya adalah langkah-langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selain itu, penataan ruang yang lebih baik dan pengaturan penggunaan lahan yang lebih ketat juga dapat membantu mengurangi risiko kebakaran di wilayah-wilayah padat penduduk. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat meminimalkan dampak bencana kebakaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga DKI Jakarta.

BPBD DKI Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam penanggulangan bencana kebakaran, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan bencana kebakaran di DKI Jakarta dapat diperoleh melalui situs web resmi BPBD DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta





