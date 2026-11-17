Perbandingan mendalam lima kapal perusak mutakhir milik AS dan China. Analisis spesifikasi Zumwalt, Type 055, dan Arleigh Burke Flight III dalam konflik geopolitik laut.

Perlombaan senjata laut antara Amerika Serikat dan China memasuki fase baru yang menentukan keseimbangan kekuatan global di perairan internasional. Kedua negara adidaya ini tidak hanya bersaing di domain udara dan darat, tetapi juga berfokus pada pengembangan kapal perusak modern dengan teknologi tempur paling canggih. Lima kapal perang terpilih mewakili puncak inovasi militer, dibekali sistem radar canggih, pertahanan udara berlapis, hingga peluncur rudal vertikal yang mampu mengubah wajah pertempuran laut kontemporer.

Keunggulan Teknologi Siluman Zumwalt Class

Angkatan Laut Amerika Serikat memperkenalkan kelas kapal perusak Zumwalt sebagai simbol dominasi teknologi siluman di laut. Kapal ini memiliki panjang sekitar 186 meter dengan bobot perpindahan mencapai 15.995 metrik ton, menjadikannya salah satu kapal permukaan terbesar di dunia. Desain lambung dan struktur atas bersudut unik secara signifikan mengurangi jejak radar, sehingga membuatnya lebih sulit terdeteksi oleh sistem peringatan dini musuh dibandingkan kapal perang konvensional.

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Sistem kunci di balik kinerja luar biasa Zumwalt adalah Integrated Power System atau IPS. Teknologi ini mengkonsolidasikan tenaga listrik dari turbin untuk menggerakkan baling-baling sekaligus menyediakan daya besar bagi perangkat tempur dan senjata berenergi tinggi. Dari sisi persenjataan, kelas ini dilengkapi dengan 80 sel peluncur rudal vertikal Vertical Launch System, yang dirancang untuk memuat berbagai jenis munisi termasuk rudal jelajah Tomahawk dan sistem pertahanan udara.

Pengembangan lebih lanjut mencakup integrasi sistem rudal hipersonik Conventional Prompt Strike untuk meningkatkan jangkauan serangan jarak jauh. Meskipun telah memasuki layanan, fokus pada integrasi sensor dan senjata canggih menjadikan Zumwalt sebagai aset strategis dalam doktrin perang anti-akses dan penolakan area. Kapal ini mewakili arah masa depan perang laut dengan penekanan pada presisi dan ketidakterdeteksian.

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Dominasi Jumbo Type 055 Angkatan Laut China

Di sisi China, kapal kombatan permukaan Type 055 atau Renhai menantang supremasi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan ukuran dan kekuatan tembakan yang masif. Dengan bobot perpindahan penuh sekitar 12.000 hingga 13.000 ton dan panjang sekitar 180 meter, Type 055 menawarkan ruang internal yang luas untuk membawa berbagai sistem sensor dan persenjataan berat dalam armada Tentara Pembebasan Rakyat.

Kajian dari US Naval Institute mengategorikan Type 055 sebagai kapal penjelajah berpemandu rudal karena kemampuannya yang melebihi standar kapal perusak biasa. Kapal ini dilengkapi dengan 112 sel peluncur rudal vertikal universal, terdiri dari 64 sel di bagian depan dan 48 sel di bagian belakang. Kapasitas ini memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam memuat rudal pertahanan udara HHQ-9B, rudal jelajah antikapal YJ-18, serta senjata antikapal selam dan serang darat.

Kemampuan deteksi Type 055 didukung oleh radar Type 346B dengan teknologi Active Electronically Scanned Array. Sistem radar ini menggunakan empat panel yang terintegrasi pada struktur kapal untuk memantau wilayah udara dan laut secara simultan dengan akurasi tinggi. Integrasi sensor dan senjata yang padat menjadikan Type 055 ancaman serius bagi formasi kapal perang tradisional di Asia Timur.

Arleigh Burke Flight III dan Radar AN/SPY-6

Varian terbaru dari kapal perusak andalan Angkatan Laut Amerika Serikat, Arleigh Burke Flight III, membawa peningkatan teknologi yang berfokus pada kemampuan radar dan pertahanan udara serta rudal balistik. USS Jack H. Lucas menjadi kapal pertama dalam konfigurasi ini yang dibangun khusus dengan standar pertahanan udara generasi berikutnya. Konfigurasi Flight III menandai pergeseran signifikan dari kapal induk yang lebih tua dalam hal sensitivitas sensor.

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Inti dari peningkatan Flight III terletak pada penggunaan radar AN/SPY-6(V)1 Air and Missile Defense Radar. Radar generasi baru ini dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi, melacak, dan menghadapi berbagai ancaman udara maupun rudal balistik yang semakin cepat. Teknologi ini terintegrasi secara erat dengan sistem tempur Aegis yang menjadi pusat pengendalian persenjataan, memungkinkan koordinasi sensor dan senjata yang lebih cepat dan akurat.

Arleigh Burke Flight III tetap menggunakan sistem peluncur rudal vertikal Mk 41 VLS dengan total 96 sel peluncur. Distribusi sel terdiri dari 32 sel di bagian depan dan 64 sel di bagian belakang kapal. Sistem ini mampu mengoperasikan berbagai jenis persenjataan termasuk rudal Standard Missile dan Tomahawk. Kombinasi radar SPY-6 dan sistem Aegis menciptakan kemampuan multidayang untuk pertahanan udara, pertahanan rudal balistik, dan serangan sasaran di darat.

Kesimpulan Strategis Kekuatan Laut Global

Kelima kapal perusak mutakhir ini mencerminkan prioritas strategis Amerika Serikat dan China dalam menguasai wilayah laut. Teknologi siluman pada Zumwalt, kapasitas peluncur besar pada Type 055, dan sensitivitas radar canggih pada Arleigh Burke Flight III menunjukkan bahwa keunggulan laut tidak lagi hanya tentang jumlah kapal, tetapi pada kualitas integrasi sistem. Persaingan ini akan terus mendorong inovasi teknologi pertahanan laut di masa depan.