Lily Yohannes Lol, Chelsea Kalahkan Man City, Emily Fox Cedera

Lily Yohannes mencetak gol, Alyssa Thompson bawa Chelsea menang atas Man City, sementara Emily Fox cedera dini saat Arsenal imbang dengan London City Lionesses.

Para pemain wanita Amerika Serikat yang bermain di luar negeri menghadapi akhir pekan dengan hasil beragam dan catatan medis yang memicu kekhawatiran bagi tim nasional. Lily Yohannes terus menunjukkan performa tajam dengan mencetak gol untuk Olympique Lyonnais, sementara Alyssa Thompson membantu Chelsea meraih kemenangan tipis melawan Manchester City milik Sam Coffey. Di sisi lain, kejatuhan Emily Fox akibat cedera pada menit akhir laga Arsenal menimbulkan keraguan mengenai kesiapannya menjelang babak kualifikasi Piala Dunia.

Prestasi Yohannes dan Pengaruhnya Bagi Tim

Lily Yohannes kembali menorehkan nama sebagai salah satu talenta muda paling berkilau di kancah sepak bola wanita internasional dengan menjuarai dua kemenangan besar untuk klubnya. Gelandang berusia 18 tahun ini mencetak gol dalam kemenangan telak 6-0 Olympique Lyonnais atas Juventus pada Rabu, sebuah pertandingan yang ia mainkan dengan efektif sebagai gelandang tengah. Dalam laga tersebut, Yohannes bergerak cepat memanfaatkan bola muntah dan berhasil menjebol gawang lawan pada menit ke-80 untuk mencetak gol keempat Lyon.

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Kesinambungan performa Yohannes tidak berhenti di Liga Champions saja, ia juga mencatatkan gol ketiga dalam tiga penampilan terakhirnya dengan menjebol gawang Lens di liga pada 7 November. Kehadiran Yohannes menjadi krusial karena ia telah mencetak gol dalam dua pertandingan Liga Champions berturut-turut, menyusul golnya terhadap Inter Milan pada 28 Oktober. Keputusan pelatih untuk membatasi menit bermainnya di kompetisi domestik melawan Saint-Malo pada 14 November mencerminkan strategi manajemen beban kerja yang ketat untuk menjaga fisik pemain muda ini di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Di luar lapangan, Yohannes juga merayakan pencapaian karitatif dengan membuka Cruyff Court sendiri sebagai bagian dari penghargaan Johan Cruyff Talent of the Year 2023-24. Ruang komunitas ini tidak hanya menjadi tempat bagi anak-anak muda untuk berolahraga, tetapi juga memperkuat koneksi Yohannes dengan akar sepak bola di komunitasnya. Bagi pelatih tim nasional wanita Amerika Serikat, Vlatko Andonovski, Yohannes diposisikan sebagai bagian dari rencana jangka panjang, meskipun pertanyaan tentang seberapa besar tanggung jawab yang akan diberikan oleh pelatih baru Lynn Williams dalam periode kualifikasi Piala Dunia masih menjadi bahan pertimbangan.

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Chelsea Menang Tipis Melawan Man City

Alyssa Thompson memberikan kontribusi vital bagi Chelsea saat timnya berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 di Stamford Bridge pada Sabtu lalu. Kemenangan tipis ini menjadi sangat signifikan karena berhasil memuncaki Chelsea ke puncak klasemen Liga Super Wanita Inggris, menggeser posisi City yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan performa. Gol penentu pertandingan dicetak oleh Sandy Baltimore pada babak pertama, memastikan Chelsea keluar sebagai pemenang dalam laga yang penuh tekanan.

Sementara itu, rekan setim Thompson di tim nasional AS, Sam Coffey, menjalani laga yang sulit saat menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini. Coffey bermain selama 63 menit sebelum digantikan oleh Laura Blindkilde Brown, namun ia berhasil memenangi enam duel di lini tengah meski timnya kesulitan menciptakan peluang. Manchester City mengakhiri laga dengan penguasaan bola 49 persen dan total 13 tembakan, namun hanya satu yang tepat sasaran, menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan dominasi kepemilikan bola di depan gawang.

Bagi Coffey, penampilan di laga ini merupakan langkah penting dalam proses pemulihan pasca cedera yang membuatnya absen selama sebagian besar musim. Bermain bersama Yui Hasegawa di lini tengah City memberikan Coffey menit bermain berharga untuk kembali menemukan ritmenya. Meskipun City gagal memenangkan pertandingan, kehadiran Coffey di lapangan selama lebih dari satu jam menandakan progress positif dalam kembalinya gelandang Amerika Serikat tersebut ke level performa tertinggi.

Kekhawatiran Cedera Emily Fox dan Jadwal Terdekat

Kondisi kesehatan Emily Fox menjadi sorotan utama setelah bek Arsenal tersebut terpaksa keluar dari lapangan pada menit ke-83 akibat benturan keras dalam laga imbang 1-1 melawan London City Lionesses pada Minggu. Fox sebelumnya tampil mengesankan dan menjadi bagian integral dari pertahanan Arsenal sebelum insiden tersebut memaksanya untuk tidak dapat menyelesaikan pertandingan. Ketidakpastian mengenai tingkat keparahan cedera ini menimbulkan kekhawatiran bagi tim nasional wanita Amerika Serikat, mengingat pentingnya posisi Fox dalam lini belakang.

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Di sektor kiper, Phallon Tullis-Joyce kembali mencatatkan performa solid untuk Manchester United dengan menjaga gawangnya tetap nihil gol saat timnya menang 2-0 atas Crystal Palace pada Sabtu. Kemurnian rekor nirbobol Tullis-Joyce ini menjadi pembeda positif di tengah ketegangan yang dialami oleh rekan-rekannya di klub lain. Performa kiper Amerika Serikat ini membuktikan bahwa meskipun lini depan dan tengah mengalami dinamika, pertahanan Manchester United masih bisa diandalkan di lini gawang.

Perhatian kini akan segera beralih kembali ke tugas internasional bagi seluruh pemain USWNT yang tersebar di klub-klub Eropa. Tim nasional wanita Amerika Serikat dijadwalkan tampil di babak perempat-final Concacaf W Championship pada 27 November, sebuah jadwal yang akan menguji ketahanan fisik dan kesehatan para pemain kunci. Keluar lebih awal dari Emily Fox menambah beban psikologis bagi para medis tim nasional dalam memastikan bahwa seluruh pemain siap menghadapi laga kualifikasi krusial tersebut dalam waktu dekat.